کشف اشیای تاریخی در سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان سلسله در راستای مقابله با قاچاقچیان و سودجویان میراث‌فرهنگی، با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این خودرو، چهار عدد سرنیزه، دو عدد شمعدان قدیمی و ۵۳ قطعه سکه باستانی کشف که دراین‌رابطه سه نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان میراث‌فرهنگی، ۵۳ قطعه سکه کشف‌شده از جنس برنز، متعلق به دوره پارتی یا پارت اشکانی و مربوط به هزاره اول قبل از میلاد بوده و اصالت آنها تأیید شده است.

سردار هاشمی‌فر با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان میراث‌فرهنگی، گفت: آثار و اشیای باستانی، گنجینه هویت و شناسنامه تاریخی این سرزمین هستند و پلیس با تمام توان اجازه نخواهد داد سودجویان و تاراج‌گران، میراث ارزشمند نیاکان این مرزوبوم را به تاراج ببرند.

وی عنوان کرد: پلیس لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی و با اشراف کامل بر حوزه‌های مأموریتی، مقابله با قاچاق آثار و اشیای باستانی را با جدیت دنبال می‌کند و در این مسیر با هرگونه اقدام برای خروج غیرقانونی میراث‌فرهنگی از چرخه ملی، مقتدرانه برخورد خواهد کرد.