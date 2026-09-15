برپایی ۲۰ غرفه صنایع دستی و تولیدات بومی در پاسداشت هفته فرهنگی آستانه

غلامرضا مجرد در گفتکو با خبرنگار مهر،با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های بومی شهرستان آستانه اشرفیه گفت: نمایشگاهی با ۲۰ غرفه صنایع دستی و تولیدات بومی در این شهر برپا شده است .

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری آستانه اشرفیه،افزود:دراین نمایشگاه ،هنرمندان و تولید کنندگان انواع لباس‌های محلی گیلان، گمج، مرواربافی، حصیربافی، گل و گیاه، تولیدات بومی، سوغات صنایع دستی و خوردنی‌های محلی را در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه این آثار، جلوه‌ای از هویت فرهنگی، هنر بومی و ذوق مردمان خطه گیلان و شهرستان آستانه اشرفیه را به بازدیدکنندگان معرفی می‌کند، گفت: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای آشنایی با ظرفیت‌های اصیل این منطقه، به‌ویژه در حوزه صنایع دستی و تولیدات محلی، فراهم می‌آورد.

مجرد با اشاره به زمان‌بندی برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه به مدت یک هفته، از ۲۱ تا ۲۷، در راستای گرامیداشت هفته فرهنگی برگزار شده است .

وی با بیان اینکه این نمایشگاه علاوه بر اینکه بستری مناسب برای معرفی ظرفیت های شهرستان است، گفت: این نمایشگاه در شرایط اقتصادی کنونی می تواندبه تقویت اشتغال، افزایش درآمد خانوارهای منطقه و رونق چرخه اقتصادی محلی کمک کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری آستانه اشرفیه افزود: هنرمندان و تولید کنندگان بومی از این فرصت برای فروش محصولات و رونق معیشت هنرمندان و تولیدکنندگان بومی استفاده خواهند کرد.