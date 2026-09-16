به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر چهارشنبه در حاشیه گشایش نهمین رویداد «طهورا» در گرگان در گفتگوباخبرنگاران، این نمایشگاه را فرصتی برای معرفی توانمندیهای فعالان حوزه مد و لباس دانست و اظهار کرد: برگزاری این رویداد با همکاری مجموعههای فرهنگی و مشارکت بخش خصوصی شکل گرفته و امکان عرضه مستقیم محصولات و معرفی طراحان بومی و کشوری را فراهم کرده است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار پوشاک افزود: در چنین شرایطی، عرضه محصولات باکیفیت و متناسب با نیاز مردم، همراه با تخفیفهای ویژه، میتواند به خریداران در انتخاب بهتر کمک کند و هزینه تهیه پوشاک را برای خانوادهها کاهش دهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان ادامه داد: یکی از ویژگیهای این رویداد، حضور همزمان طراحان، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان است؛ ظرفیتی که میتواند ارتباط میان بخشهای مختلف این زنجیره را تقویت کند.
حمیدی با اشاره به حمایت دستگاههای فرهنگی استان از این برنامه اظهار کرد: حوزه مد و لباس ظرفیتهای متعددی دارد که بخشی از آنها تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و برگزاری چنین رویدادهایی میتواند فرصتی برای شناسایی و فعال کردن این ظرفیتها باشد.
وی بر ضرورت استمرار برنامههای مرتبط با مد و لباس تأکید کرد و گفت: این نمایشگاه نباید صرفاً به یک برنامه مقطعی محدود شود، بلکه باید زمینهای برای شکلگیری برنامههای گستردهتر و مستمر در حوزه صنعت پوشاک باشد تا مردم نیز بتوانند از نتایج آن بهرهمند شوند.
معاون استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه پوشش در آموزههای اسلامی و ارزشهای مورد تأکید در کشور اظهار کرد: موضوع عفاف و پوشش همواره مورد توجه بوده و رعایت ضوابط مربوط به آن در محیطهای آموزشی، دانشگاهها و دستگاههای دولتی دنبال میشود.
حمیدی افزود: نمایشگاههای تخصصی مد و لباس میتوانند با ارائه طرحهای متنوع و جذاب، پاسخگوی بخشی از نیاز مخاطبان در گروههای سنی مختلف باشند و الگوهایی متناسب با چارچوبهای پوشش اسلامی در اختیار جامعه قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: رعایت مقررات و آییننامههای مربوط به پوشش در دستگاههای اجرایی ضروری است و موارد مغایر با ضوابط نیز از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد.
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