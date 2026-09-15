قیمت نفت خام ایران افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دادههای منتشرشده در سایت OilPrice، قیمت هر بشکه نفت سبک ایران در معاملات تحویل به شمالغرب اروپا به ۱۰۵ دلار و ۲۵ سنت رسید که نسبت به روز قبل ۲ دلار و ۴۳ سنت، معادل ۲.۳۶ درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران با افزایش ۲ دلار و ۴۳ سنتی، به ۱۰۳ دلار و ۳۵ سنت رسید که ۲.۴۱ درصد رشد داشته است.
این قیمتها مربوط به تحویل نفت ایران در شمالغرب اروپا و با یک روز تأخیر اعلام شدهاند.
در بازار جهانی نیز قیمت نفت برنت امروز از ۱۰۷ دلار عبور کرد و به ۱۰۷ دلار و ۹۰ سنت رسید.
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