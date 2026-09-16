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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

صدر اعظم آلمان نمی‌تواند هم از جنگ حمایت کند و هم قهرمان صلح باشد

صدر اعظم آلمان نمی‌تواند هم از جنگ حمایت کند و هم قهرمان صلح باشد

سخنگوی‌ وزارت امور خارجه گفت: صدر اعظم آلمان نمی‌تواند از جنگ و جنایت حمایت کند و همزمان خود را قهرمان صلح و معلم اخلاق معرفی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی و در واکنش به ادعاها و اتهامات صدر اعظم آلمان علیه ایران، نوشت: صدراعظم آلمان از «جنگ» ایران، «برنامه هسته‌ای نظامی» آن و «نیابتی‌های» ایران سخن می‌گوید.

وی افزود: این، یک روایت کاملا تحریف‌شده است. این آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، نه ایران، که جنگ تجاوزکارانه را آغاز کرد. آلمان حتی از حداقل شجاعت اخلاقی لازم برای محکوم کردن این عمل تجاوز هم برخوردار نبود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه پیام خود تاکید کرد: مردمانی که برلین «نیابتی» می‌نامد، کنشگران مستقلی هستند با آرمان‌ها و محاسبات روشن خودشان. آن‌ها برای حق تعیین سرنوشت، آزادی و کرامت در برابر اشغال و سیطره‌طلبی می‌جنگند. ایران هیچ برنامه هسته‌ای «نظامی» ندارد، ولو این دروغ بزرگ ساخت اسرائیل را بارها تکرار کنید.

بقایی در پایان پیام خاطرنشان کرد: منطقه ما نباید بهای احساس گناه آلمان یا عادتش به تمکین در برابر قلدرها را بپردازد. آلمان نمی‌تواند آشکارا از «کار کثیف» پشتیبانی کند و سپس خود را قهرمان صلح و معلم اخلاق جا بزند.

کد مطلب 6949316
نفیسه عبدالهی

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