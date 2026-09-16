ثبت بیش از ۳۵۰۰ پرونده در شوراهای حل اختلاف ریگان؛ ۱۱۲۱ پرونده سازش شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید سرحدی‌نژاد، بعد از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: طی پنج ماه نخست سال جاری، تعداد سه هزار و ۵۱۲ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف ریگان وارد و سه هزار و ۵۶۹ فقره پرونده نیز مختومه شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۴۲ صلح‌یار در شهرستان ریگان فعالیت دارند و سه هیئت صلح نیز در این شهرستان دایر است که با تلاش برای حل اختلافات پیش از ورود به مراحل قضایی، نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم دارند.

رئیس حوزه قضایی ریگان با اشاره به اجرای طرح «صلح میدانی» در این شهرستان گفت: این طرح حدود یک سال است با همکاری مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی ریگان اجرا می‌شود و طی این مدت ۴۰۹ فقره دادخواست و شکوائیه در این فرآیند ثبت شده که ۱۹۶ فقره از آنها به سازش ختم شده است.

وی درباره نحوه اجرای این طرح بیان کرد: در طرح صلح میدانی که به‌صورت رایگان انجام می‌شود، دادخواست یا شکوائیه پس از ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی و پیش از ارجاع به مرجع قضایی، به دفتر صلح میدانی مستقر در شهرستان ارسال می‌شود.

سرحدی‌نژاد، ادامه داد: در این دفتر، افراد مجرب با برگزاری جلسات صلح و مذاکره برای حل اختلاف میان طرفین تلاش می‌کنند و در صورت حصول سازش، پرونده به دادگستری ارسال نمی‌شود و اختلاف پیش از ورود به فرآیند قضایی خاتمه می‌یابد.