تغییر مدیریت در منابع طبیعی استان سمنان؛ مشیری سرپرست شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با حضور حسین پیشقدم، معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، عماد شاهرخی، مدیرکل حوزه ریاست و ارزیابی عملکرد سازمان، جمعی از مسئولان استانی، مدیران، رؤسای ادارات و کارکنان این اداره‌کل برگزار شد.

در این مراسم از خدمات و تلاش‌های علیرضا رهایی، مدیرکل پیشین منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، در دوران مسئولیت وی قدردانی و افشین مشیری به‌عنوان سرپرست جدید این اداره‌کل معرفی شد.

مشیری در ادامه، مسئولیت راهبری برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در استان سمنان را بر عهده خواهد داشت.

حفاظت و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی، توسعه طرح‌های آبخیزداری، احیای پوشش گیاهی و تقویت مشارکت‌های مردمی، از مهم‌ترین محورهای فعالیت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در دوره جدید عنوان شده است.

در پایان این مراسم، حکم انتصاب افشین مشیری به‌عنوان سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان به وی اعطا شد.