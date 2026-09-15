تغییر مدیریت در منابع طبیعی استان سمنان؛ مشیری سرپرست شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با حضور حسین پیشقدم، معاون برنامهریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، عماد شاهرخی، مدیرکل حوزه ریاست و ارزیابی عملکرد سازمان، جمعی از مسئولان استانی، مدیران، رؤسای ادارات و کارکنان این ادارهکل برگزار شد.
در این مراسم از خدمات و تلاشهای علیرضا رهایی، مدیرکل پیشین منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، در دوران مسئولیت وی قدردانی و افشین مشیری بهعنوان سرپرست جدید این ادارهکل معرفی شد.
مشیری در ادامه، مسئولیت راهبری برنامهها و سیاستهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در استان سمنان را بر عهده خواهد داشت.
حفاظت و صیانت از عرصههای منابع طبیعی، توسعه طرحهای آبخیزداری، احیای پوشش گیاهی و تقویت مشارکتهای مردمی، از مهمترین محورهای فعالیت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در دوره جدید عنوان شده است.
در پایان این مراسم، حکم انتصاب افشین مشیری بهعنوان سرپرست ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان به وی اعطا شد.
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