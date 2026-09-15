۶۰ درصد از ۵۶ مصوبه دور نخست سفر استاندار تهران به ورامین محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران با محوریت شهرستان ورامین اظهار کرد: دور دوم سفرهای شهرستانی با هدف ارزیابی میزان تحقق مصوبات و رفع موانع پروژههای باقیمانده آغاز شده است.
وی افزود: در ادامه دور دوم سفرهای شهرستانی، امروز به همراه معاونان استانداری و مدیران کل دستگاههای اجرایی در شهرستان ورامین حضور یافتیم تا ضمن بازدید میدانی از پروژهها، میزان پیشرفت مصوبات سفر نخست و موانع اجرای پروژههای باقیمانده بررسی شود.
استاندار تهران با اشاره به بهرهبرداری از تعدادی از پروژههای تکمیلشده و بازدید از طرحهای در حال اجرا گفت: در دور نخست سفر به ورامین ۵۶ مصوبه برای شهرستان تعیین شده بود که خوشبختانه تاکنون ۶۰ درصد آنها اجرایی و عملیاتی شده است؛ آن هم در شرایطی که طی این مدت کشور با شرایط دشوار و اضطراری مواجه بوده، اما فعالیتهای عمرانی و خدماترسانی متوقف نشده است.
معتمدیان ادامه داد: در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، تمامی ۵۶ مصوبه بار دیگر مرور شد؛ از دستگاههایی که تعهدات خود را انجام دادهاند قدردانی شد و در مورد پروژههایی که به هر دلیل به نتیجه نرسیدهاند، موانع بهصورت موردی بررسی شد. در بخشی از پروژهها مسئله تأمین منابع مالی مطرح بود که برای اختصاص اعتبار و تسریع در اجرای آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که تمام تعهداتی که در دور نخست سفر به مردم ورامین داده شده، در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی و عملیاتی شود.
جهش سرانه آموزشی ورامین از ۵.۱۴ به ۵.۹۹ مترمربع
استاندار تهران در ادامه، مدرسهسازی را یکی از مهمترین محورهای توسعهای ورامین دانست و گفت: با نهضت مدرسهسازی که با تدبیر رئیسجمهور در کشور و استان تهران شکل گرفته، سرانه فضای آموزشی شهرستان ورامین که در ابتدای دولت حدود ۵.۱۴ مترمربع بود، امروز به ۵.۹۹ مترمربع رسیده است.
وی افزود: امروز تعدادی از مدارس ۱۵ کلاسه تکمیلشده شهرستان نیز افتتاح شد تا از مهرماه در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
معتمدیان همچنین از آغاز احداث یکی از بزرگترین مجتمعهای آموزشی کشور در ورامین خبر داد و گفت: این مجموعه شامل ۹ مدرسه در قالب یک مجتمع آموزشی است که امیدواریم تا پایان سال تکمیل شود. برای تکمیل زیرساختهای این مجموعه نیز احداث آمفیتئاتر، کتابخانه، زمین چمن و سالن ورزشی مصوب شده تا مجموعهای کامل و کمنظیر در اختیار دانشآموزان شهرستان قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تکلیف برنامه هفتم توسعه، دستیابی به سرانه آموزشی ۶ مترمربع است و ورامین اکنون با سرانه ۵.۹۹ مترمربع عملاً در آستانه تحقق این هدف قرار گرفته است.
پیشرفت ۸۰ درصدی بیمارستان ورامین
استاندار تهران درباره بیمارستان در حال احداث ورامین نیز گفت: این بیمارستان از زیرساختهای مهم و مورد مطالبه مردم شهرستان است و شخصاً چندین نوبت از روند اجرای آن بازدید کردهام؛ مسئولان وزارتخانه مربوطه و معاون اجرایی رئیسجمهور نیز از این پروژه بازدید داشتهاند.
وی افزود: بر اساس گزارشی که امروز ارائه شد، پروژه بیمارستان به حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است و برای تأمین منابع ۲۰ درصد باقیمانده، از ظرفیت تخصیص اعتبارات سفر رئیسجمهور، مولدسازی و ماده ۵۶ استفاده خواهد شد تا این مرکز درمانی در حداقل زمان ممکن تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.
خط دوم انتقال پساب ظرف دو تا سه ماه آینده به نتیجه میرسد
معتمدیان در خصوص خط دوم انتقال پساب تصفیهخانه تهران به دشت ورامین نیز اظهار کرد: در مسیر اجرای پروژه موانعی وجود داشت که پیش از این نیز در جلسات استانداری بررسی شده بود. با همکاری شهرداری پاکدشت، فرمانداری شهرستان ری، شرکت آب منطقهای و سایر دستگاههای مرتبط، برنامهریزی شده است این موانع برطرف شود.
وی گفت: پیشبینی ما این است که حداکثر طی دو تا سه ماه آینده این پروژه مهم تکمیل و آماده بهرهبرداری شود.
ساخت ۲۰۰ واحد مسکن حمایتی در فاز نخست
استاندار تهران درباره تأمین مسکن خانوارهای محروم و تحت پوشش نهادهای حمایتی در ورامین نیز گفت: با توجه به تعداد خانوارهای فاقد مسکن تحت پوشش کمیته امداد، مذاکراتی با رئیس کمیته امداد کشور و مدیرکل استان انجام و مقرر شد زمین مورد نیاز این طرح تأمین شود.
معتمدیان افزود: در فاز نخست، ساخت حداقل ۲۰۰ واحد مسکونی حمایتی در شهرستان ورامین در دستور کار قرار گرفته است تا بخشی از نیاز مسکن خانوادههای واجد شرایط تأمین شود.
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