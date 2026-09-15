به گزارش خبرنگار مهر، معین محمدی عصر سهشنبه در نشست محلهمحور با موضوع تبیین چرایی و چگونگی اجرای طرح تعاملی حرف نو در استان چهارمحال و بختیاری که با حضور معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی در دفتر استاندار برگزار شد با اشاره به اینکه مرکز تبیینی تعاملی حرف نو با هدف جهاد تبیین مکانمند آغاز به کار میکند، اظهار کرد: هدف ما این است که با سنگربندی و تقسیم کار اجتماعی، از پایگاه مسجد، این مأموریت مهم را پیش ببریم.
مشاور راهبردی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با ذکر اینکه توانمندی ارکان و کنشگران مساجد و محلات هنوز ظهور و بروز نیافته است، ادامه داد: فاصله جدی بین توانمندیهای این افراد و کاری که انجام میدهند وجود دارد لذا این طرح ترسیم شد تا مهارتها و ظرفیتهای موجود پای کار بیاید.
محمدی با اشاره به بعثت مردمی بعد از شهادت امام شهید و جنگ تحمیلی سوم علیه ایران اسلامی، گفت: بهترین راهکار ساماندهی این ملت مبعوث، ساماندهی محلهمحور با بهرهگیری از ظرفیت مسجد است چرا که این مکان مقدس پایگاه بعثت مردمی بود و در حفظ و نگهداشت این بعثت نیز نقش دارد.
وی با اشاره به چرخه آموزش، تمرین و بازگویی در مرکز تعاملی حرف نو، تصریح کرد: سنجش و ارزیابی نشانههای عینی این آموزشها در هر محله رصد میشود.
محمدی چهار مسئله اصلی «آمادگی برای جنگ احتمالی»، «افزایش تابآوری در برابر فشار اقتصادی»، «آمادگی در برابر جنگ روایتها» و «حفظ اتحاد و همدلی» را مهم ارزیابی کرد و گفت: این چهار مسئله ذیل سه خط همگرا یعنی مطالبه رهبر معظم انقلاب، کلانپروژه دولت ناظر بر محلهمحوری و هدفگذاری قرارگاه ملی مسجد در دستور کار قرار گرفته است.
مشاور راهبردی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور بیان کرد: در راستای پیشبرد اهداف این مرکز طبیعتاً نیازمند نیروهای توانمند در محله هستیم که در این راستا، انتظاراتی از امامان محله، هیئت امنای مساجد و جوانان پای کار محله وجود دارد.
محمدی تصریح کرد: ۱۴ نفر منتخب از هر محله و مسجد دعوت میشوند و در دورههای ثابت و تخصصی و نیز چند رویداد مجازی و حضوری شرکت میکنند و توانمند میشوند. این افراد شامل امام محله و همسر وی، مسئول پایگاه بسیج، مسئول کانون فرهنگی هنری مسجد، خادم و اعضای هیئت امنا و جمعی از کنشگران مردمی محله هستند.
مشاور راهبردی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه ۱۱۰ بسته محتوایی جهاد تبیین آماده شده است، گفت: این افراد در حوزه جهاد تبیین و جنگ شناختی توانمند میشوند. جهاد تبیین یازده فناوری را شامل میشود که از جمله به فناوری امیدبانی، مدیریت خبر، روایت، پاسخ به شبهه، اردوهای راهیان پیشرفت میتوانم اشاره کنم.
محمدی پیوند میان مسجد و خانههای محله را از دیگر هدفگذاریهای طرح تعاملی حرف نو دانست و افزود: مسجد موظف است که تکتک خانههای محله را بشناسد و با آنها پیوند برقرار کرده و حق همسایگی را ایفا کند.
وی یادآور شد: یاریرسانی به اهالی محله در حوزه اقتصادی با راهاندازی صندوق پیشرفت محله و نیز کمک به حل مسئله از دیگر برنامههای مسجد خواهد بود که در این راستا مدرسه مهارتی حل مسئله طراحی شده و در محلات اجرایی میشود.
محمدی با بیان اینکه تیم مسجد محله باید توانمند شود، افزود: در این راستا دورههای آموزشی روایتمحور، متنوع، متناسب با مخاطبان و منطبق با الگوهای موفق تجربهنگاری شده، به این تیمها ارائه میشود.
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