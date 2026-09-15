 شکست دیواره رودخانه ملنتی در جیرفت؛ هشداری که باید جدی گرفته شود

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: شهرستان جیرفت در جنوب استان کرمان، به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر سه رودخانه شور، ملنتی و هلیل‌رود، همواره در معرض خطر سیلاب‌های فصلی قرار دارد. با توجه به هشدارهای اخیر هواشناسی درباره تأثیر پدیده ال نینو و پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز و زمستان امسال، ضرورت لایروبی فوری رودخانه‌های هلیل‌رود و ملنتی و همچنین اصلاح دیواره‌های حفاظتی رودخانه ملنتی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

جیرفت؛ شهری در محاصره سه رودخانه

رودخانه‌های شور، ملنتی و هلیل‌رود، شهر جیرفت را احاطه کرده‌اند و همین موقعیت، این شهرستان را به یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط استان کرمان در برابر سیلاب‌های فصلی تبدیل کرده است.

بارش‌های پیش‌بینی‌شده برای فصل پاییز و زمستان نرمال رو به بالا خواهد بود و از نیمه دوم مهرماه به بعد، بارندگی‌های بالاتر از نرمال، خصوصاً در جنوب استان کرمان، انتظار می‌رود.

وضعیت هشداردهنده دیواره رودخانه ملنتی

دیواره حفاظتی رودخانه ملنتی که از میان بافت مسکونی شهر جیرفت می‌گذرد، پس از ریزش بخش‌هایی از آن در سیلاب‌های سال گذشته، به یکی از نقاط پرخطر این شهر تبدیل شده است.

بر اساس گزارش‌های خبرنگار مهر در جیرفت، وضعیت این دیواره نگران‌کننده‌تر از آن چیزی است که از بیرون دیده می‌شود و با یک بارندگی شدید، احتمال ریزش دیواره وجود دارد.

سوال این است که تاکنون مسئولان این شهر چرا برای رفع این مشکل چاره اندیشی نکرده اند؟

لزوم لایروبی فوری هلیل‌رود

رودخانه هلیل‌رود به‌عنوان تنها رود دائمی جنوب‌شرق کشور و شریان حیاتی تالاب جازموریان، در سال‌های اخیر بارها طغیان کرده و خسارات جانی و مالی سنگینی بر جای گذاشته است.

با توجه به احتمال جاری شدن آب و تهدید صدها روستا در صورت طغیان هلیل‌رود، لایروبی این رودخانه امری ضروری و فوری است.

پاسکاری اداری و تأخیر در ترمیم دیواره

ماجرای دیواره ملنتی تازه نیست و با گذشت بیش از یک سال از تخریب‌های اولیه، هیچ دستگاهی مسئولیت ترمیم را به‌طور رسمی نپذیرفته است.

ادارات مختلف مرمت دیواره های ملنتی را به دیگری پاس می دهند و این پاسکاری اداری موجب شده دیواره‌ای که باید سدی در برابر طغیان‌های فصلی باشد، اکنون به کانون نگرانی شهروندان تبدیل شود.

آغاز عملیات بهسازی و ضرورت تسریع آن

در روزهای اخیر و با هشدارهای مکرر هواشناسی درباره وقوع بارش‌های شدید، شهرداری جیرفت اقدامات عملیاتی برای بهسازی و تثبیت بستر و دیواره‌های رودخانه ملنتی را در دستور کار قرار داده است.

عملیات بهسازی شامل ترمیم دیواره‌های فرسوده، لایروبی مسیر و استحکام‌بخشی به نقاط تخریب‌شده است؛ اما با این حال، مسئولان شهرداری تأکید دارند که تکمیل پروژه نیازمند اعتبارات بیشتر و همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

ترمیم دیواره های ملنتی ضروری ترین نیاز جیرفت است

حسن گنجویی، کارشناس ارشد آب و خاک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت استحکام‌بخشی فوری سیل‌بندهای جنوب کرمان هشدار داد.

وی ضمن تشریح ضعف‌های ساختاری موجود در طرح‌های مدیریت سیلاب، بر ضرورت استحکام‌بخشی فوری سیل‌بندها و تخصیص اعتبارات اضطراری برای لایروبی و بازدید میدانی از این سازه‌ها تأکید کرد.

‌گنجویی، در ابتدای این گفتگو ریشه اصلی افزایش خسارات سیل در استان کرمان را نه صرفاً در ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها، بلکه در نبود یک نظام علمی و هدفمند برای جانمایی، مطالعه و احداث طرح‌های آبخیزداری و مدیریت سیلاب دانست.

وی با تأکید بر اینکه در استان کرمان نظام مستند و علمی در این زمینه وجود نداشته و ندارد، تصریح کرد: تا زمانی که جانمایی و نوع اجرای طرح‌ها بر پایه شناخت مبتنی بر دانش علمی و تجربی صورت نگیرد، شاهد تکرار چرخه احداث، تخریب و بازسازی خواهیم بود.

وی از مسئولان این سوال را مطرح کرد که سرنوشت ساخت سیل بند بزرگ در مقابل سیلاب های همگینی که هر چند سال جنوب کرمان تهدید می کند به کجا رسید؟

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به وضعیت سیل‌بندهای جنوب کرمان و ضرورت استحکام‌بخشی فوری آنها، گفت: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های بالاتر از نرمال در پاییز و زمستان پیش‌رو و اشباع شدن خاک در پی بارش‌های اخیر، دیواره‌های سیل‌بندها به شدت تضعیف شده‌اند و احتمال بروز مخاطرات ثانویه وجود دارد.

وی تأکید کرد: در این شرایط، بازدید میدانی و بررسی کامل وضعیت سیل‌بندها و رودخانه‌ها باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

اعتبار ترمیم و لایروبی سیل بندها تامین شود

‌گنجویی، در خصوص تامین اعتبارات مورد نیاز برای لایروبی و استحکام‌بخشی سیل‌بندها، با اشاره به اینکه مهار سیلاب‌های بالادست توسط منابع طبیعی و آب منطقه‌ای حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، خاطرنشان کرد: این رقم در مقایسه با خسارات ناشی از سیلاب که می‌تواند چندین هزار میلیارد تومان باشد، سرمایه‌گذاری ناچیزی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اعتبارات باید به سرعت و بدون انتظار برای بخشنامه‌های اداری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، افزود: استاندار کرمان نیز بر این نکته تأکید کرده که اختصاص اعتبار برای مناطق سیل‌زده نباید منتظر دستورالعمل‌های اداری باشد و باید بسرعت در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت تشکیل کمیته نظارت بر اجرای طرح‌های سیل‌بندسازی تأکید کرد و گفت: گزارش‌های پیشرفت کار باید به صورت منظم به مدیریت بحران استان کرمان ارائه شود.

‌گنجویی، با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بیشترین لایروبی رودخانه‌ها در جنوب استان کرمان انجام شده، اما همچنان بخش‌های قابل توجهی از رودخانه‌های هلیل‌رود و ملنتی نیازمند لایروبی فوری هستند، اظهار داشت: رودخانه هلیل‌رود به عنوان تنها رود دائمی جنوب‌شرق کشور و شریان حیاتی تالاب جازموریان، در سال‌های اخیر بارها طغیان کرده و خسارات جانی و مالی سنگینی بر جای گذاشته است.

این کارشناس ارشد آب و خاک با تأکید بر اینکه مدیریت سیلاب در کرمان نیازمند یک رویکرد علمی، منسجم و مبتنی بر داده‌های دقیق است، ابراز امیدواری کرد که با تخصیص اعتبارات اضطراری، تسریع در فرآیندهای اجرایی و نظارت مستمر بر کیفیت طرح‌ها، شاهد کاهش خسارات سیلاب در جنوب استان باشیم و از تکرار چرخه پرهزینه احداث، تخریب و بازسازی جلوگیری شود.

وی گفت: نباید در زمان بروز سیل مسئولان بگویند دهانه های پل ها مسدود شد یا سیل بندها شکستند و یا سازه های غیر مجاز و مسدود شدن راه رودخانه موجب سیلاب شد، بلکه از الان باید برای این مسائل تدبیر کنند.

مرمت دیواره ملنتی به اعتبار نیاز دارد

فرماندار جیرفت، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست مدیریت بحران در استان کرمان و تأکید بر اینکه در این نشست، وضعیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با مخاطرات احتمالی به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت گفت: هماهنگی بین دستگاهی، نقشی حیاتی در کاهش خسارات احتمالی ایفا می‌کند و تمام توان مدیریت شهری و فرمانداری برای تحقق این هماهنگی به کار گرفته خواهد شد.

روح بخش بیگ زاده، با اشاره به هشدارهای جدی هواشناسی درباره تأثیر پدیده ال نینو و پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز و زمستان امسال افزود: جنوب استان کرمان به دلیل شرایط جغرافیایی و وجود رودخانه‌ها و مسیل‌های متعدد، نیازمند آمادگی ویژه در برابر سیلاب احتمالی است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت شهر جیرفت و چالش‌های ناشی از رودخانه‌های ملنتی، هلیل‌رود و شور، اظهار داشت: در این نشست، چالش‌های جدی موجود در مسیر حفاظت از حریم این رودخانه‌ها و مقابله با مخاطرات سیلاب به طور مفصل بررسی شد.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری بالای برخی نقاط شهرستان در برابر سیلاب‌های فصلی، بر ضرورت اختصاص اعتبارات تکمیلی برای ایمن‌سازی رودخانه‌های شهری و روستایی تأکید کرد و گفت: فرمانداری جیرفت در این جلسه، نیازهای اعتباری شهرستان را به طور مستقیم با مدیران استانی و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مطرح کرده است.

فرماندار جیرفت در بخش دیگری از این گفتگو به موضوع تغییر مسیر طبیعی رودخانه‌ها توسط برخی کشاورزان در بالادست بخش اسماعیلی اشاره کرد و آن را یکی از معضلات جدی مدیریت بحران در شهرستان دانست.

بیگ زاده، با تأکید بر اینکه این اقدام غیرقانونی می‌تواند روان‌آب را از مسیر طبیعی خارج کرده و به سمت زمین‌های کشاورزی یا مناطق مسکونی هدایت کند گفت: در این نشست بر برخورد قاطع با تغییر مسیر رودخانه‌ها تأکید شده و مقرر گردید که دستگاه‌های متولی با متخلفان بر اساس قانون برخورد کنند.

وی در خصوص دیواره رودخانه ملنتی نیز گفت: در حال برنامه ریزی برای حل این مشکل هستیم و نیازمند اعتبارات استانی و ملی برای اصلاح فوری می باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با تخصیص به‌موقع اعتبارات و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، شاهد کاهش خسارات احتمالی سیلاب در جنوب استان باشیم و ایمنی شهروندان و زیرساخت‌های حیاتی منطقه تأمین شود.

عملیات عمرانی بهسازی رودخانه ملنتی تسریع شده است

شهردار جیرفت نیز که در پی هشدارهای مکرر هواشناسی درباره احتمال وقوع سیلاب‌های فصلی، عملیات بهسازی رودخانه ملنتی را در دستور کار قرار داده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات این اقدامات و چالش‌های پیش‌رو را تشریح کرد.

احمدی‌زاده، با اشاره به موقعیت خاص این شهر که سه رودخانه شور، ملنتی و هلیل‌رود آن را احاطه کرده‌اند، گفت: بهسازی رودخانه ملنتی از مدتی پیش به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی شهرداری مطرح بوده و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران و دریافت هشدارهای هواشناسی، عملیات عمرانی در این محور شتاب گرفته است.

وی با تأکید بر همجواری این رودخانه با مناطق مسکونی و احتمال بروز خسارت در صورت وقوع سیلاب، افزود: تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا پیش از بارش‌های پیش‌بینی‌شده، نقاط آسیب‌پذیر را ترمیم و ایمن‌سازی کنیم.

شهردار جیرفت در تشریح عملیات اجرایی، تصریح کرد: بهسازی شامل ترمیم دیواره‌های فرسوده، لایروبی مسیر و استحکام‌بخشی به نقاطی است که تخریب شده بود.

وی با اشاره به پیشرفت قابل‌توجه این عملیات، خاطرنشان کرد که تکمیل پروژه نیازمند اعتبارات بیشتر و همکاری دستگاه‌های مرتبط است و شهرداری به تنهایی نمی‌تواند تمام هزینه‌های مورد نیاز را تأمین کند.

احمدی‌زاده، در خصوص وضعیت دیواره حفاظتی رودخانه ملنتی و خطرات ناشی از تأخیر در ترمیم آن، گفت: سابقه تخریب بخش‌هایی از این دیواره پس از بارندگی‌های سال گذشته وجود دارد و همین موضوع، ضرورت تسریع در اقدامات را دوچندان کرده است.

وی تاکید کرد: برای بهبود روند بهسازی این رودخانه نیاز به اعتبارات ملی داریم.

شهردار جیرفت، با تأکید بر لزوم آمادگی کامل شهرداری برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی، از شهروندان خواست تا هرگونه علائم هشدار و دستورالعمل‌های مدیریت بحران را جدی بگیرند و از تردد غیرضروری در حاشیه رودخانه در زمان بارندگی خودداری کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با تأمین اعتبارات لازم و همکاری دستگاه‌های مرتبط، شاهد تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های حفاظتی و پیشگیری از تکرار حوادث تلخ سال‌های گذشته در جیرفت باشیم.

با توجه به پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز و زمستان پیش‌رو و آسیب‌پذیری بالای شهر جیرفت در برابر سیلاب، لایروبی فوری رودخانه‌های هلیل‌رود و ملنتی و اصلاح دیواره‌های حفاظتی ملنتی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

تجربه حوادث سال های گذشته نشان می‌دهد که تأخیر در اجرای این اقدامات می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز است، عزم جدی مسئولان برای تأمین اعتبارات لازم، رفع اختلافات اداری و تسریع در عملیات عمرانی است تا شهر جیرفت و روستاهای اطراف آن، در برابر سیلاب‌های احتمالی ایمن بمانند.