افزایش ۲۰۷ درصدی کشف مواد مخدر در پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی چگنی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان پلدختر، اظهار داشت: در نتیجه اجرای طرح‌های هدفمند پلیس، میزان کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته ۲۰۷ درصد افزایش‌یافته که نشان‌دهنده تشدید اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در مقابله با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر است.

وی به برخورد مستمر پلیس با عوامل توزیع و مصرف مواد مخدر اشاره کرد و افزود: دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان ۲۶ درصد افزایش داشته و دستگیری معتادان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد رشد را نشان می‌دهد.

فرمانده انتظامی پلدختر، گفت: برخورد با قاچاقچیان، خرده‌فروشان و عوامل مرتبط با چرخه توزیع مواد مخدر با جدیت ادامه خواهد داشت و پلیس در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

سرهنگ کرمی چگنی همچنین از افزایش ۵۰ درصدی توقیف خودروها و موتورسیکلت‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در پلدختر خبر داد و گفت: این اقدامات باهدف محدودکردن فعالیت سوداگران مرگ و ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان انجام شده است.

وی یادآور شد: پلیس با همکاری سایر دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای را باقوت دنبال می‌کند تا زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر در شهرستان فراهم شود.