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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

افزایش ۲۰۷ درصدی کشف مواد مخدر در پلدختر

افزایش ۲۰۷ درصدی کشف مواد مخدر در پلدختر

پلدختر - فرمانده انتظامی پلدختر از افزایش ۲۰۷ درصدی کشف مواد مخدر در این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی چگنی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان پلدختر، اظهار داشت: در نتیجه اجرای طرح‌های هدفمند پلیس، میزان کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته ۲۰۷ درصد افزایش‌یافته که نشان‌دهنده تشدید اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در مقابله با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر است.

وی به برخورد مستمر پلیس با عوامل توزیع و مصرف مواد مخدر اشاره کرد و افزود: دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان ۲۶ درصد افزایش داشته و دستگیری معتادان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد رشد را نشان می‌دهد.

فرمانده انتظامی پلدختر، گفت: برخورد با قاچاقچیان، خرده‌فروشان و عوامل مرتبط با چرخه توزیع مواد مخدر با جدیت ادامه خواهد داشت و پلیس در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

سرهنگ کرمی چگنی همچنین از افزایش ۵۰ درصدی توقیف خودروها و موتورسیکلت‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در پلدختر خبر داد و گفت: این اقدامات باهدف محدودکردن فعالیت سوداگران مرگ و ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان انجام شده است.

وی یادآور شد: پلیس با همکاری سایر دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای را باقوت دنبال می‌کند تا زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر در شهرستان فراهم شود.

کد مطلب 6948166

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