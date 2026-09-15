«پلدختر» جزء مناطق سفید از نظر وضعیت مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عزیزی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان پلدختر، اظهار داشت: پیشگیری از آسیب‌های ناشی از مواد مخدر، مهم‌ترین اولویت در این حوزه است و همه دستگاه‌های مسئول باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمان‌بندی مشخص و اجرای مأموریت‌های خود، نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کنند.

وی با اشاره به اینکه این شهرستان در زمره مناطق سفید از نظر وضعیت مواد مخدر قرار دارد، افزود: حفظ این جایگاه نیازمند استمرار اقدامات پیشگیرانه و رفع موارد محدود موجود با همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی است.

فرماندار پلدختر بر مشارکت فعال دستگاه‌های متولی از جمله جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و امور عشایر در جلوگیری از کشت و گسترش مواد مخدر تأکید کرد و گفت: در کنار اقدامات اجرایی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره تبلیغات اسلامی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی، نقش تعیین‌کننده‌ای در آگاهی‌بخشی و پیشگیری از گرایش به اعتیاد دارند.

عزیزی با اشاره به فعالیت ۱۱ کمیته تخصصی مبارزه با مواد مخدر در سطح استان، بیان داشت: بر اساس تأکید استاندار لرستان و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، تمامی این کمیته‌ها باید فعال باشند، اما در پلدختر تمرکز بر چهار کمیته «مقابله باعرضه مواد مخدر»، «پیشگیری»، «درمان» و «مشارکت‌های مردمی» می‌تواند زمینه اجرای اقدامات مؤثر و هدفمند را فراهم کند.

وی نقش بخشداران، دهیاران و جهاد کشاورزی را در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در روستاها مهم ارزیابی کرد و افزود: حضور میدانی این مجموعه‌ها و تعامل مستمر با مردم، یکی از عوامل مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

فرماندار پلدختر، همچنین اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه در مدارس، دانشگاه‌ها، محلات و محیط‌های کاری را ضروری دانست و تصریح کرد: آموزش خانواده‌ها در زمینه مهارت‌های فرزندپروری، شناسایی زودهنگام آسیب‌ها، استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی و مساجد، ساماندهی معتادان متجاهر، نظارت مستمر بر کمپ‌های ترک اعتیاد، تقویت فرایند درمان و بازتوانی، حمایت پس از درمان، ایجاد فرصت‌های اشتغال و توسعه حمایت‌های اجتماعی باید با جدیت دنبال شود.

عزیزی با تأکید بر لزوم تشدید برخورد باعرضه و توزیع مواد مخدر، خواستار افزایش اقدامات مقابله‌ای علیه خرده‌فروشان در سطح شهرستان شد و تصریح کرد: تداوم اقدامات پیشگیرانه، فرهنگی و امنیتی، ضامن حفظ وضعیت مطلوب پلدختر در حوزه مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.