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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

«پلدختر» جزء مناطق سفید از نظر وضعیت مواد مخدر است

«پلدختر» جزء مناطق سفید از نظر وضعیت مواد مخدر است

پلدختر - فرماندار پلدختر، تأکید کرد: این شهرستان در زمره مناطق سفید از نظر وضعیت مواد مخدر قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عزیزی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان پلدختر، اظهار داشت: پیشگیری از آسیب‌های ناشی از مواد مخدر، مهم‌ترین اولویت در این حوزه است و همه دستگاه‌های مسئول باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمان‌بندی مشخص و اجرای مأموریت‌های خود، نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کنند.

وی با اشاره به اینکه این شهرستان در زمره مناطق سفید از نظر وضعیت مواد مخدر قرار دارد، افزود: حفظ این جایگاه نیازمند استمرار اقدامات پیشگیرانه و رفع موارد محدود موجود با همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی است.

فرماندار پلدختر بر مشارکت فعال دستگاه‌های متولی از جمله جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و امور عشایر در جلوگیری از کشت و گسترش مواد مخدر تأکید کرد و گفت: در کنار اقدامات اجرایی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره تبلیغات اسلامی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی، نقش تعیین‌کننده‌ای در آگاهی‌بخشی و پیشگیری از گرایش به اعتیاد دارند.

عزیزی با اشاره به فعالیت ۱۱ کمیته تخصصی مبارزه با مواد مخدر در سطح استان، بیان داشت: بر اساس تأکید استاندار لرستان و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، تمامی این کمیته‌ها باید فعال باشند، اما در پلدختر تمرکز بر چهار کمیته «مقابله باعرضه مواد مخدر»، «پیشگیری»، «درمان» و «مشارکت‌های مردمی» می‌تواند زمینه اجرای اقدامات مؤثر و هدفمند را فراهم کند.

وی نقش بخشداران، دهیاران و جهاد کشاورزی را در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در روستاها مهم ارزیابی کرد و افزود: حضور میدانی این مجموعه‌ها و تعامل مستمر با مردم، یکی از عوامل مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

فرماندار پلدختر، همچنین اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه در مدارس، دانشگاه‌ها، محلات و محیط‌های کاری را ضروری دانست و تصریح کرد: آموزش خانواده‌ها در زمینه مهارت‌های فرزندپروری، شناسایی زودهنگام آسیب‌ها، استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی و مساجد، ساماندهی معتادان متجاهر، نظارت مستمر بر کمپ‌های ترک اعتیاد، تقویت فرایند درمان و بازتوانی، حمایت پس از درمان، ایجاد فرصت‌های اشتغال و توسعه حمایت‌های اجتماعی باید با جدیت دنبال شود.

عزیزی با تأکید بر لزوم تشدید برخورد باعرضه و توزیع مواد مخدر، خواستار افزایش اقدامات مقابله‌ای علیه خرده‌فروشان در سطح شهرستان شد و تصریح کرد: تداوم اقدامات پیشگیرانه، فرهنگی و امنیتی، ضامن حفظ وضعیت مطلوب پلدختر در حوزه مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.

کد مطلب 6948168

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