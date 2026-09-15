به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی کاظمی ظهر امروز سهشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان پلدختر با تأکید بر اینکه مدیریت بحران از مرحله پیشگیری آغاز میشود، اظهار داشت: اداره امور عشایر شهرستان آمادگی دارد در هر شرایطی به جامعه عشایری خدماترسانی کند و تمام اقدامات لازم برای کاهش مخاطرات احتمالی پیش از وقوع حوادث برنامهریزی شده است.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده از طریق اداره کل امور عشایر لرستان، مقرر شده است ماشینآلات راهسازی از جمله لودر، گریدر و کامیون کمپرسی و.. همزمان با آغاز فصل پاییز در شهرستان پلدختر مستقر شوند تا علاوه بر آمادهسازی مسیرهای کوچ قشلاق، در صورت وقوع حوادث احتمالی نیز در کوتاهترین زمان وارد عمل شوند.
رئیس اداره امور عشایر پلدختر از استقرار دو دستگاه تانکر آبرسان در حالت آمادهباش خبر داد و گفت: این تانکرها بهصورت شبانهروزی آماده خدماترسانی به عشایر هستند و در صورت نیاز، بلافاصله وارد چرخه امدادرسانی خواهند شد.
کاظمی همچنین از اجرای برنامه اطلاعرسانی پیشگیرانه خبر داد و افزود: هشدارهای لازم از طریق سامانه پیامکی و با همکاری سرگروههای عشایری به خانوارهای عشایر اطلاعرسانی میشود تا از تردد و استقرار در حریم رودخانهها، آبروها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.
وی با اشاره بهاحتمال وقوع بارندگیهای شدید در فصل پاییز، از جمله پدیده «النینو»، تأکید کرد: عشایر باید در زمان بارشهای سنگین از عبور از رودخانههای فصلی و مسیرهای پرخطر خودداری کنند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.
رئیس اداره امور عشایر پلدختر، افزود: در صورت وقوع هرگونه حادثه، با بسیج امکانات دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان، خدماترسانی بهسرعت انجام خواهد شد تا کمترین آسیب به زندگی و معیشت عشایر وارد شود.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین نیازهای اساسی جامعه عشایری، گفت: همانند سالهای گذشته، توزیع آرد، نهادههای دامی و سایر اقلام موردنیاز پیش از آغاز فصل بارندگی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: بخش عمده نهادههای دامی موردنیاز عشایر تاکنون توزیع شده و در حد توان، دامداران روستایی نیز از این خدمات بهرهمند شدهاند. همچنین توزیع سهمیه آرد مصرفی عشایر برای ماههای مهر و آبان آغاز شده و تا پایان شهریورماه به طور کامل انجام میشود تا عشایر در تأمین نیازهای ضروری خود با مشکلی مواجه نشوند.
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