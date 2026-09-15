رضا شاه کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار دولتی برای تأمین اقلام موردنیاز دانش‌آموزان هزینه شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر هزار و ۶۳۰ دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان قرار دارند که برای تمامی آنها از محل اعتبارات دولتی، بسته‌های لوازم‌التحریر تهیه و ارسال شده است.

رئیس کمیته امداد پلدختر، افزود: از هفته گذشته توزیع لوازم‌التحریر به دو شیوه انجام شده است؛ بخشی به‌صورت فیزیکی و مستقیم بین مددجویان توزیع شده و بخشی دیگر از طریق شارژ کیف پول خانواده‌ها در پلتفرم «باسلام» انجام‌گرفته است.

شاه کرمی، بیان کرد: در این مرحله، کیف پول ۷۰۰ دانش‌آموز هر کدام به مبلغ یک میلیون تومان شارژ شده تا خانواده‌ها بتوانند لوازم‌التحریر موردنیاز فرزندان خود را تهیه کنند.

وی با اشاره به میزان اعتبارات اختصاص‌یافته، گفت: مجموع پرداخت‌های دولتی در این بخش بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

رئیس کمیته امداد پلدختر، ادامه داد: همچنین با جذب کمک‌های خیران استان و خارج از استان، ۲۵۰ بسته لوازم‌التحریر تهیه شده که به‌زودی میان دانش‌آموزان تحت حمایت توزیع خواهد شد.

شاکرمی، عنوان کرد: مراکز نیکوکاری شهرستان نیز در آستانه سال تحصیلی جدید، ۸۰ بسته لوازم‌التحریر تهیه و بین دانش‌آموزان مددجو توزیع کرده‌اند.