به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادههای وزارت انرژی آمریکا نشان میدهد که ذخیرهسازیهای راهبردی نفت این کشور هفته گذشته به ۲۸۵ میلیون بشکه رسیده که پایینترین سطح از نوامبر ۱۹۸۲ تاکنون است.
کاهش ذخیرهسازیهای آمریکا به دلیل توافق این کشور با اعضای آژانس بینالمللی انرژی برای برداشت ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخیرهسازیهای راهبردی است.
اعضای آژانس بینالمللی انرژی در ماه مارس توافق کردند که بهمنظور مقابله با افزایش قیمت جهانی نفت خام پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مقدار بیسابقه ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیرهسازیهای راهبردی برداشت کنند. سهم آمریکا در این توافق ۱۷۲ میلیون بشکه تعیین شد.
دولت ترامپ ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخیرهسازیهای راهبردی را در قالب وام به شرکتهای متقاضی ارائه کرد که این شرکتها باید حجم برداشتشده را بهاضافه ۴۰ میلیون بشکه بهعنوان بهره به دولت بازگردانند.
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