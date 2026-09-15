به گزارش خبرنگار مهر، جواد حقلطفی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریهای سراسر کشور که به میزبانی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: تعداد زیادی دهیاری در کشور فعال هستند و با توجه به حجم فعالیتها، منابع مالی و پراکندگی جغرافیایی آنها، ارتقای کیفیت اجرای پروژههای عمرانی روستاها از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی افزود: با وجود اقدامات انجامشده برای بهبود کیفیت طرحهای عمرانی روستایی، همچنان در این زمینه راه زیادی باقی مانده است و باید از ظرفیتهای موجود برای نظارت مؤثرتر بر اجرای پروژهها استفاده کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین ادامه داد: به جای اینکه برای هر دهیاری یک ناظر استخدام شود و حقوق دریافت کند، میتوان از ظرفیت گروههای مهندسان مشاور برای نظارت بر پروژهها استفاده کرد تا ضمن ارتقای کیفیت اجرا، نظارت تخصصیتری بر طرحهای عمرانی روستاها صورت گیرد.
حقلطفی همچنین ایمنی راههای روستایی را یکی از موضوعات مهم و ضروری دانست و گفت: طی سالهای گذشته آمار حوادث در راههای روستایی افزایش یافته است که توسعه آسفالت، افزایش تردد و سرعت خودروها از جمله عوامل مؤثر در این زمینه به شمار میرود.
وی با هشدار نسبت به تداوم این روند بیان کرد: افزایش حوادث در راههای روستایی میتواند در سالهای آینده به یک زنگ خطر جدی تبدیل شود و باید از هماکنون برای ارتقای ایمنی این مسیرها چارهاندیشی کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین خواستار شکلگیری تفاهم میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور شد و گفت: میتوان بخشی از اعتبارات روستایی را به ارتقای ایمنی راههای روستایی اختصاص داد تا در کنار توسعه و آسفالت این مسیرها، موضوع ایمنی نیز به صورت جدی دنبال شود.
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