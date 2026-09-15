به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نخستین همایش ملی «آینده‌پژوهی و علوم انسانی، گامی به‌سوی توسعه و تعالی ایران» پنجشنبه ۲۶ شهریورماه در سالن همایش‌های پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود و جمعی از اساتید، نخبگان و مسئولان کشوری و استانی در آن حضور خواهند داشت.



رئیس دانشگاه طلوع مهر و رئیس همایش ملی «آینده‌پژوهی و علوم انسانی» برگزاری این رویداد را فرصتی برای ایجاد فضای علمی و پژوهشی در زمینه آینده‌پژوهی و نسبت آن با علوم انسانی دانست.



بنایی با اشاره به شتاب تحولات جهانی بیان کرد: در شرایطی که تغییرات در عرصه‌های مختلف با سرعت زیادی در حال وقوع است، جامعه نیازمند توجه جدی‌تر به آینده‌پژوهی، بررسی سناریوهای پیش‌رو و بهره‌گیری از رویکردهای آینده‌نگر در مسیر توسعه است.



وی افزود: برگزاری این همایش با هدف فراهم کردن بستری برای تبادل دیدگاه‌های علمی و تبیین جایگاه آینده‌پژوهی در مواجهه با چالش‌های بنیادین حوزه حکمرانی و توسعه کشور برنامه‌ریزی شده است و تلاش شده موضوعات مرتبط از زوایای مختلف علمی مورد بررسی قرار گیرد.



۲۵۰ مقاله به دبیرخانه همایش رسید



رئیس همایش ملی «آینده‌پژوهی و علوم انسانی» از استقبال پژوهشگران از این رویداد علمی خبر داد و گفت: بیش از ۲۵۰ مقاله تخصصی به دبیرخانه همایش ارسال شده است که این آثار پس از طی مراحل داوری و ارزیابی نهایی، مقالات برگزیده مشخص و برای ارائه و انتشار آماده شده‌اند.



بنایی ادامه داد: مقالات منتخب در جریان برگزاری همایش ارائه می‌شوند و در پایان این رویداد علمی نیز از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.



وی توانمندی دانشگاه طلوع مهر در زمینه تحصیلات تکمیلی را از پشتوانه‌های علمی برگزاری این همایش عنوان کرد و افزود: طراحی محورها و برنامه علمی همایش با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه علوم انسانی و موضوعات مرتبط با آینده‌پژوهی انجام شده است.



رئیس دانشگاه طلوع مهر خاطرنشان کرد: برای این همایش ۱۱ محور تخصصی در نظر گرفته شده که ۱۰ محور آن به موضوعات اصلی اختصاص دارد و حوزه‌هایی همچون روانشناسی و علوم تربیتی، مدیریت و کارآفرینی، اقتصاد آینده، فناوری‌های نوظهور و هوش مصنوعی، جامعه‌شناسی، حقوق و علوم مالی را دربرمی‌گیرد.



«قرآن و آینده‌پژوهی» محور ویژه همایش



بنایی گفت: در کنار محورهای اصلی، موضوع «قرآن و آینده‌پژوهی» نیز به عنوان محور ویژه همایش پیش‌بینی شده است که این بخش با اتکا به فعالیت‌های انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران دنبال می‌شود.



وی اضافه کرد: توجه به این محور، زمینه‌ای برای طرح مباحث مرتبط با آینده‌پژوهی در پیوند با آموزه‌های قرآنی و ظرفیت‌های علمی موجود در قم فراهم می‌کند و جایگاه این شهر را در ارتباط میان حکمت اسلامی و دانش روز مورد توجه قرار می‌دهد.



رئیس همایش ملی «آینده‌پژوهی و علوم انسانی» همچنین از حضور چهره‌های علمی و مسئولان کشوری در این رویداد خبر داد و اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان سخنران ویژه در این همایش حضور خواهد داشت.



بنایی افزود: در بخش علمی همایش نیز از حضور دکتر غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران و استاد تمام آینده‌پژوهی دانشگاه امام صادق، و دکتر حسین خنیفر، استاد تمام مدیریت آموزشی دانشگاه تهران، بهره گرفته خواهد شد.



وی درباره زمان‌بندی برگزاری این رویداد علمی گفت: برنامه‌های همایش از ساعت ۸:۳۰ صبح پنجشنبه ۲۶ شهریورماه آغاز می‌شود و این برنامه نیم‌روزه تا ساعت ۱۲ و برگزاری آیین اختتامیه ادامه خواهد داشت.



رئیس دانشگاه طلوع مهر ادامه داد: سخنرانی‌های علمی، ارائه مقالات برگزیده و برنامه‌های مرتبط با بخش علمی همایش از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد است و در حاشیه آن نیز نمایشگاهی از کتاب‌های مرتبط با آینده‌پژوهی و پایان‌نامه‌های دانشجویی برپا خواهد شد.



بنایی با دعوت از اساتید، پژوهشگران، فرهنگیان و دانشجویان برای حضور در این همایش اظهار کرد: شرکت در این رویداد علمی برای علاقه‌مندان رایگان است و مخاطبان می‌توانند با حضور در برنامه از مباحث علمی مطرح‌شده بهره‌مند شوند.



وی خاطرنشان کرد: همایش ملی «آینده‌پژوهی و علوم انسانی» پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در سالن همایش‌های پژوهشگاه حوزه و دانشگاه واقع در قم، پردیسان، بلوار دانشگاه برگزار می‌شود و به شرکت‌کنندگان گواهی معتبر حضور اعطا خواهد شد.