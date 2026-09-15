به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات استاندارد شطرنج جام قزوین با حضور ۴۱۵ شطرنج‌باز از ۳۱ استان کشور از امروز سه شنبه در قزوین آغاز به کار کرد.

این دوره از رقابت‌ها که قرار بود امسال در سطح بین‌المللی برگزار شود، به دلیل شرایط موجود با تغییر سطح برگزاری، به مسابقات ملی تبدیل شد.

با وجود این تغییر، برگزارکنندگان تلاش کرده‌اند کیفیت برگزاری رقابت‌ها و جوایز مسابقات حفظ شود تا چهاردهمین دوره جام قزوین همچنان در سطح مطلوبی برگزار شود.

مسابقات استاندارد جام قزوین با عنوان یادواره شهید رجایی برگزار می‌شود و حضور شطرنج‌بازان ۳۱ استان کشور، این رقابت‌ها را به یکی از رویدادهای ملی شطرنج در استان تبدیل کرده است.

