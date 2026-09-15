به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله محمدخانی بعد از ظهر سه شنبه در دومین گردهمایی مجامع خیرین مدرسه‌ساز و معاونان مشارکت‌های مردمی نوسازی مدارس استان‌های منطقه یک کشور اظهار کرد: باید بررسی کنیم امروز در مدارس چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است تا بتوانیم آینده را پیش‌بینی و برای ساختن آن برنامه‌ریزی کنیم.

وی افزود: مدرسه برای ما صرفاً محلی برای درس خواندن نیست، بلکه کارخانه انسان‌سازی است و باید تلاش کنیم با ایجاد مدارس استاندارد، زمینه تربیت نسل آینده و ساختن آینده کشور را فراهم کنیم.

خیرین؛ سرمایه ماندگار برای آینده آموزش

محمدخانی با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز گفت: خیرین با گذشت از بخشی از اموال خود، در مسیر توسعه علم و دانش و تربیت آینده‌سازان کشور گام برداشته‌اند و نقش آنان در این مسیر بسیار ارزشمند و ماندگار است.

وی با تأکید بر اهمیت تحقق عدالت آموزشی تصریح کرد: همه فرزندان کشور باید در هر شرایط و هر نقطه‌ای از فرصت‌های آموزشی مناسب برخوردار باشند و محل زندگی نباید مانعی برای دسترسی دانش‌آموزان به امکانات آموزشی مطلوب باشد.

سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان قزوین ادامه داد: دانش‌آموز روستای چوقور طارم باید از فرصت‌ها و امکانات آموزشی برخوردار باشد که تفاوتی با دانش‌آموزان مدارس برخوردار از جمله مدرسه خیام نداشته باشد و این همان مسیری است که در تحقق عدالت آموزشی باید دنبال کنیم.

محمدخانی در پایان، استفاده از ظرفیت خیرین، توسعه زیرساخت‌های آموزشی، احداث و تجهیز مدارس استاندارد و توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار را از الزامات حرکت در مسیر عدالت آموزشی دانست و بر استمرار این مشارکت‌ها تأکید کرد.