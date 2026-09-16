به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبیّن پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار، با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای دانش‌آموز کرمانشاه، اظهار کرد: باید همه شرایط برای حضور شاداب دانش‌آموزان در مدارس فراهم شود و در این مسیر توجه ویژه به آموزش و پرورش و تحقق عدالت آموزشی ضروری است.

وی افزود: همراهی و هم‌گامی همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی برای پشتیبانی از آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس مورد تأکید قرار گرفته و این موضوع هم بر اساس دستور استاندار و هم در جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان پیگیری شده است.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به نیازسنجی انجام‌شده در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تصریح کرد: آموزش و پرورش از اولویت‌های شهرستان در تخصیص اعتبارات است و بر اساس این نیازسنجی، این حوزه در ردیف سوم اعتباری قرار گرفت و اعتبار اختصاص‌یافته میان مجموعه آموزش و پرورش و نوسازی مدارس توزیع شد.

مبیّن با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده در شورای آموزش و پرورش، حدود ۹۰ درصد تعهدات خیرین که در قالب تفاهم‌نامه‌ها شکل گرفته، محقق، عملیاتی و اجرایی شده است که جای تقدیر دارد و امیدواریم این روند با جذب و تخصیص حداکثری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ادامه پیدا کند.

وی همچنین درباره حمایت از دانش‌آموزان کم‌بضاعت اظهار کرد: از زمان شکل‌گیری مجمع خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار در جمهوری اسلامی، این تشکل با همت خیرین به مجموعه‌ای توانمند تبدیل شده است و با همکاری سایر نهادهای حمایتی تلاش می‌شود هیچ دانش‌آموزی از اقلام و خدمات مورد نیاز خود مانند کیف و لوازم‌التحریر محروم نماند.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به بازدیدهای اخیر خود از مدارس استقلال و شهید فهمیده در دو محله متفاوت افزود: در این بازدیدها اقدامات مطلوبی را مشاهده کردیم که با همت مدیران مدارس، گروه‌های مردمی و خیرین انجام شده بود و از نظر وضعیت ظاهری نیز تفاوت چندانی میان این دو مدرسه وجود نداشت.

مبیّن تأکید کرد: رفع نواقص و کاستی‌های مناطق کم‌برخوردار وظیفه همه نهادها و خادمان مردم است و اگر از عدالت آموزشی سخن می‌گوییم، باید این عدالت در عمل نیز در شرایط مدارس و امکانات آموزشی دانش‌آموزان دیده شود.

وی در پایان با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار خاطرنشان کرد: امیدواریم در آستانه سال تحصیلی جدید، با رفع نیازهای دانش‌آموزان و مدارس، شرایط مناسبی برای آغاز سال تحصیلی فراهم شود و خاطره‌ای خوب برای دانش‌آموزان رقم بخورد.