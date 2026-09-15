به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی و در راستای حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار، رزمایش بزرگ «مشق ایستادگی» به همت سازندگی سازمان بسیج شهرداری تهران برگزار شد و طی آن بیش از ۵ هزار بسته لوازمالتحریر در میان دانشآموزان کمبرخوردار پایتخت توزیع خواهد شد؛ حرکتی که با گرامیداشت یاد و خاطره دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، پیام همدلی، امید و ایستادگی را به نسل آینده ایران منتقل میکند.
محمدمهدی حسنزاده، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری رزمایش «مشق ایستادگی» همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: در این رزمایش بیش از ۵ هزار بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان کمبرخوردار پایتخت توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی تنها یک رویداد آموزشی نیست، بلکه فرصتی برای توجه به مسئولیت اجتماعی در قبال آینده کشور است و نباید مشکلات اقتصادی مانع حضور پرنشاط دانشآموزان در مسیر علم، دانایی و پیشرفت شود.
مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران افزود: رزمایش «مشق ایستادگی» با هدف تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی دانشآموزان کمبرخوردار و انتقال پیام همدلی و مسئولیتپذیری جامعه به نسل آینده برگزار شده است تا دانشآموزان بدانند در مسیر یادگیری، رشد و ساختن آینده ایران تنها نیستند.
حسنزاده درباره نامگذاری این رزمایش به عنوان مشق ایستادگی گفت: مشق نماد آغاز مسیر دانش و ساختن آینده است و ایستادگی نیز در سالهای مختلف یکی از درسهای بزرگ ملت ایران بوده است؛ بر همین اساس تلاش شده این دو مفهوم در کنار یکدیگر قرار گیرند و از مدرسه، دفتر و قلم، روایتی از امید، مقاومت و آیندهسازی برای ایران شکل بگیرد.
وی همچنین با گرامیداشت یاد دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب تصریح کرد: یاد و خاطره دانشآموزانی که قربانی جنایت شدند، نباید با سکوت و فراموشی همراه شود، بلکه باید با ساختن آیندهای روشنتر، توجه بیشتر به دانشآموزان و فراهم کردن فرصت تحصیل و رشد برای همه فرزندان ایران، این یاد را به یک حرکت ماندگار تبدیل کرد.
مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران ادامه داد: یکی از مهمترین میدانهای جهاد اجتماعی، توجه به نیازهای واقعی مردم و بهویژه نسل نوجوان و جوان است و بسیج شهرداری تهران تلاش میکند با استفاده از ظرفیت گروههای جهادی، مجموعههای شهری و خیرین، در کنار خانوادههای کمبرخوردار قرار گیرد و بخشی از دغدغههای آنان را کاهش دهد.
حسنزاده خاطرنشان کرد: بیش از ۵ هزار بسته لوازمالتحریر در قالب این رزمایش توزیع خواهد شد و هدف ما صرفاً اهدای چند قلم لوازم تحصیلی نیست، بلکه هر بسته باید حامل این پیام باشد که آینده ایران برای ما اهمیت دارد و دانشآموز ایرانی شایسته بهترین فرصتها برای یادگیری، رشد و پیشرفت است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: «مشق ایستادگی» بتواند آغاز یک جریان فرهنگی گستردهتر برای حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار باشد؛ جریانی که در آن قلم، دفتر و کتاب، ابزار ساختن آینده و همدلی مردم، پشتوانه حرکت آیندهسازان ایران باشد.
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