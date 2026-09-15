خبرگزاری مهر، گروه استان ها-مهین نورافروز: هر ساله بازار فروش لوازم التحریر در آستانه بازگشایی مدارس فضای رنکارنگی به خود میگیرد. از خریدهای رنگی گرفته تا مدل کیف و کفشی که قرار است محصلان با آن به میدان تعلیم تربیت بروند متفاوت است.
اگر چه امسال کمی از شلوغی این بازار نسبت به سالهای گذشته به دلیل افزایش قیمتها و بلاتکلیفی خانوادهها به دلیل بازگشایی و یا مجازی شدن کاسته شده اما شوق به داشتن نوشتافزار برای محصلان نتوانسته از لذتهای آن بکاهد.
مجازی شدن مدارس در سال گذشته موجب شد که بسیاری از نوشت افزارها به صورت جزئی به فروش برسد و حالا این فروشندگان چشم انتظار خرید دانشآموزان برای جبران بازار سال گذشته هستند.
یکی از لوازم التحریر فروشان شهر گرگان با بیان اینکه تصور چنین بازار کم رونقی را در وضعیت فعلی اقتصادی نداشتیم، اظهار کرد: اقلامی که برای امسال تهیه شده هنوز مشتریهای کلان خود را ندارد اما مطمئن هستیم با توجه به نیاز محصلان کلاس اولی و اینکه سال گذشته برخی همان وسایل قدیمی خود در را هنگام آموز ش مجازی استفاده کردند، تا پایان ماه این بازار با فروش خوبی روبرو شود اما در حال حاضر فروش زیادی نداریم.
احمد تاجری افزود: البته این بازار از زمان کرونا تا به امروز متاثر از بسته بودن مدارس کمی ضربه خورده ولی ما همچنان در این بازار برای روزهای پرفروش ایستادهایم . قیمتها افزایشی شده اما فروشندگان نیز در شرایط فعلی اقتصادی با مردم همراهی میکنند تا بازار دوباره به رونق خود بازگردد.
وی افزود: قبول داریم که خانوادهها در شرایط سخت اقتصادی هستند و قیمت لوازم التحریر افزایش پیدا کرده اما فروشندگان لوازم التحریر هم به ناچار مجبور به خرید اقلام با قیمتی بیشتر ازسالهای گذشته شدهاند و دیگر فروش به نرخ گذشته و یا تخفیف با هزنیههای آنها همخوانی ندارد.
خانوادهها در دوراهی بازگشایی مدارس یا مجازی شدن
یک بانوی گرگانی که داری سه فرزند محصل است، با بیان اینکه بازگشایی مدارس هنوز به طور رسمی اعلام نشده است، گفت: متاسفانه خانوادهها برای رفتن یا نرفتن بچهها به مدرسه سردرگم هستند و نمیدانند که باید وسایل مورد نیاز آنها را خریداری کنند یا نه؟ اگر نخریم و یا کم بخریم ممکن است شرایط از این بدتر شده و قیمتها مجدد افزایش پیدا کند و اگر هم بخریم نمیدانیم آیا مورد استفاده قرار میگیرد یا خیر.
عطیه خواجو کرمانی گفت: من با سه فرزند سه کفش، سه نوع لوازم التحریر برای مقاطع مختلف تحصیلی و سه دست فرم مدارس باید مبلغ نزدیک به ۱۵ میلیون تومان هزینه کنم و این در حالی است که همچنان نمی دانیم آیا باید این خرید ها را انجام دهیم یا نه؟!
به گفته وی، بهتر است دولت مردم را از سرگردانی مجازی شدن یا باز شدن مدارس بیرون بیاورید تا خانوادهها بتوانند تصمیم درستی برای خرید ماه مهر داشته باشند.
حمایت اصناف از فروشندگان و مردم
اگر چه هنگام شروع مدارس سازمان صمت، اصناف و تعزیرات بر بازار نظارت دارند تا اقلام مورد نیاز محصلان خارج از عرف بازار به دست مصرف کنندگان نرسد، اما مدیر واحد بازرسی اصناف استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید افزایش قیمت بازار لوازم التحریر، کیف، کفش و فرم مدارس اظهار کرد: از۱۰ شهریور تا ۱۰ مهر بازرسان به دستگاه اعلام شده به صورت مشترک بر تمامی واحدهای فروش این اقلام نظارت کاملی دارند به طوری که عصرها که مردم مراجعه بیشتری به فروشگاهها دارند تشدید میشود.
حسن زاده بیان کرد: متاسفانه بررسیهای میدانی ما نیز نشان میدهد که بازار فروش لوازم التحریر دیگر فروش سالهای گذشته را ندارد و فروشندگان به نوعی با کم رونقی بازار روبرو هستند که این مساله برای بازرسان هم رنجآور است.
وی افزود: من به عنوان یک بازرس وظیفه حمایت از صنفها را نیز به عهده دارم و نمیتوانم به صنف لوازم التحریری که از سال گذشته اقلامی را دارد اما امروز با افزایش قیمت در همه سطوح و حتی اجارهبها روبرو شده فشار بیاروم که اجازه افزایش قیمت ندارید.
حسن زاده بیان کرد: این افراد هم برای گذران زندگی خود نیازمند فروش هستند و از سوی دیگر قبول داریم که خرید این اجناس برای مردم هم بسیار سخت شده اما در شرایط فعلی کشور باید با ایجاد راهکارهایی مناسب که به نفع مصرفکننده و فروشنده است از این مسیر سخت عبورکنیم.
مدیر بازرسی اصناف استان بیان کرد: چنانچه از فروشندگان لوازمالتحریر که از سال گذشته اقلامی را برای فروش دارند حمایت نشود قطعا با این شرایط اقتصادی با مشکل مواجه خواهند شد.
وی افزود: اگر چه اجناس قدیمی باید با همان قیمت به فروش برسد اما به لحاظ عرفی آیا این امکان برای فروشندگان وجود دارد.
حسن زاده با اشاره به بلاتکلیفی در بازگشایی مدارس هم گفت: موج ثبت نامها در مدارس دولتی امسال بیشتر شده و سرویسهای مدارس هم در حال حاضر مشتری کمتری دارند که همه این مسایل به همان بلاتکلیفی در بازگشایی مدارس بر میگردد.
ارسال ۲۴۶ مورد پرونده تخلف به تعزیرات
مدیر واحد بازرسی اصناف استان آمار بازرسیهای استان را تا این لحظه ۱۹۹۶ مورد عنوان کرد و گفت: در همین راستا تعداد پروندههای ارسالی به تعزیرات ۲۴۶ مورد با ارزش ریالی تخلفات ۴/۸۸۰/۹۶۷/۲۰۰ می باشد و تعداد تیمهای نظارتی در استان صبح و عصر ۳۷ تیم دو نفرانجام می شود و گشت مشترک با اداره کل صمت و تعزیرات حکومتی بصورت روزانه در دو شیفت صبح و عصر نیز برگزار میشود.
وی نصب اتیکت قیمت و نرخنامه مصوب آموزش و پرورش برای تولیدکنندگان فرم مدارس را از نمونه این بازرسیها برای اصناف حوزه فروش اقلام مدارس عنوان کرد و گفت: صدور فاکتور برای مشتری، برخورد با گرانفروشی، ارائه فاکتور به بازرسین، برخورد با تقلب در کسب و فروش کالا بی کیفیت از دیگر مواردی است که بازرسان به شدت به آن توجه دارند.
در ادامه این گزارش مسئول واحد بازرسی صمت گلستان نیز به خبرنگار مهر اعلام کرد که فروش لوازم التحریر در بازار کاهش پیدا کرده است.
کرامتی بیان کرد: هر ساله در این فصل سال این فروشگاهها مملو از مشتری بود حتی بازرسیها سختتر میشد اما هم اکنون با وجود این بازرسیهای مداوم با فروش زیادی روبرو نیستند اما چنانچه مدارس بازگشایی شوند، بازار فروش نوشت افزار رنگ دیگری میگیرد.
به عقیده وی؛ علت عدم استقبال مردم از این بازار بیشتر به بلاتکلیفی خانوادهها در بازگشایی مدارس بر میشود.
از سوی دیگر حمایت از محصلان مناطق محروم و کم برخودار استان با توزیع بسته های لوازم التحریر از جمله برنامه هایی است که هر ساله در شهریورماه به اجرا در میآید.
مدیرکل کمیته امداد گلستان از برنامه ریزی برای توزیع ۲۰ هزار بسته نوشتافزار بین دانشآموزان تحت پوشش خبر داد و گفت: براساس تأکید رئیس کمیته امداد، برنامهریزی امسال بر این است که کمکهای تحصیلی پیش از آغاز سال تحصیلی و تا پیش از مهرماه در اختیار دانشآموزان نیازمند قرار گیرد.
عیسی بابایی افزود: در اجرای این طرح، ۵۰ درصد هزینههای تهیه بستههای تحصیلی از سوی کمیته امداد تأمین شده و ۵۰ درصد دیگر با مشارکت خیران و منابع مردمی فراهم میشود تا دانشآموزان تحت حمایت با کمترین دغدغه سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
وی با اشاره به اهمیت همکاری دستگاههای مختلف برای حمایت از دانشآموزان بیان کرد: موضوع تأمین لوازمالتحریر تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه بخشی از برنامههای پیشگیرانه برای کاهش ترک تحصیل و شناسایی دانشآموزان در معرض بازماندگی از تحصیل است.
وی با بیان اینکه نبود امکانات آموزشی میتواند بر انگیزه تحصیلی دانشآموزان اثرگذار باشد، گفت: یکی از اقداماتی که باید مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از تأثیر کمبودهای مالی بر روند تحصیل دانشآموزان است و تأمین بستههای لوازمالتحریر در همین راستا انجام میشود.
مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به توزیع نخستین مرحله بستههای آموزشی افزود: از امروز ۱۰ هزار بسته لوازمالتحریر با حضور مسئولان استان میان دانشآموزان نیازمند توزیع میشود و با همراهی خیران، بسیج و دستگاههای همکار، تلاش داریم پیش از آغاز سال تحصیلی مرحله دوم توزیع ۱۰ هزار بسته دیگر نیز انجام شود.
بابایی خاطرنشان کرد: هدف کمیته امداد این است که هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود امکانات آموزشی از مسیر تحصیل فاصله نگیرد و با حفظ کرامت خانوادهها، فرصت برابر آموزشی برای همه فرزندان استان فراهم شود.
امسال بازار لوازمالتحریر از یک سو با چالش تامین کالا، مواد اولیه و واردات و از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید خانوارها برای خرید و مجازی شدن یا بازگشایی مدارس مواجه است؛ وضعیتی که باعث شده در آستانه سال تحصیلی جدید، برخلاف سالهای گذشته، خبری از رونق مورد انتظار در بازار نوشتافزار و ذوق خرید برای آن نباشد.
در استان گلستان با همکاری و همافزایی کمیته امداد، آموزش و پرورش و دستگاه قضایی، جلسات متعددی برای کاهش آسیبهای اجتماعی حوزه تعلیم و تربیت برگزار شده و تلاش شده زمینه بازگشت دانشآموزان بازمانده از تحصیل به مدرسه فراهم شود.
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