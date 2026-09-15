بیگدلی: جشن هوشمندسازی مدارس خدابنده باید سال آینده برگزار شود

یه گزارش خبرنگاار مهر، احمد بیگدلی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان گفت: یکی از اولویتهای اساسی همه ما در حاکمیت، دولت و مجلس، توجه ویژه به آموزش و پرورش است و باید برای ارتقای زیرساختها و امکانات آموزشی با جدیت بیشتری اقدام کنیم.
وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشت و آغاز سال تحصیلی را به دانشآموزان و فرهنگیان تبریک گفت.
نماینده مردم خدابنده در مجلس با اشاره به برنامههای خود برای ارتقای امکانات آموزشی شهرستان گفت: یکی از برنامههای اولویتدار ما در شهرستان خدابنده، در کنار پیگیری پروژههای عمرانی و مطالبات عمومی مردم، ارتقای امکانات مدارس و هوشمندسازی فضای آموزشی است.
بیگدلی افزود: با ایجاد تعامل میان دستگاههای مختلف، نهادها، شرکتها و مجموعههایی که امکان استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی آنها وجود داشت، برنامهریزی کردهایم تا تمامی حدود ۵۲۰ تا ۵۵۰ مدرسه شهرستان خدابنده حداقل از امکانات هوشمندسازی برخوردار شوند.
وی ادامه داد: برای تجهیز این تعداد مدرسه به حداقل یک دستگاه لپتاپ و یک دستگاه پروژکتور، حدود ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم که خوشبختانه تاکنون حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان آن تأمین شده و بخشی از تجهیزات نیز خریداری شده است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس با قدردانی از سازمان اوقاف و امور خیریه، ادارهکل نوسازی مدارس و مجموعههایی که از محل مسئولیتهای اجتماعی در این طرح مشارکت کردهاند، گفت: در این زمینه از ظرفیت شرکتها و مجموعههای مختلف در سطح استان و کشور، از جمله مجموعههای مرتبط با وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون استفاده شده است.
بیگدلی تأکید کرد: هدف ما این است که با ادامه این روند، سال آینده بتوانیم جشن هوشمندسازی مدارس شهرستان خدابنده را برگزار کنیم.
وی با اشاره به برنامه خود برای حضور مستمر در مدارس شهرستان خدابنده گفت: یکی از برنامههای ثابت بنده این است که حداقل یک روز در ماه را به حضور در مدارس شهرستان اختصاص دهم؛ چه مدارس شهری و چه مدارس روستایی، تا از نزدیک با معلمان و فرهنگیان عزیز دیدار و مسائل و مشکلات آنها را بررسی کنم.
بیگدلی افزود: فرهنگیان و معلمان در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی، همچنان رسالت سنگین تعلیم و تربیت را بر عهده دارند و شایسته است حداقل با حضور در میان آنها، از زحمات و تلاشهایشان قدردانی کنیم.
وی گفت: معلمان و فرهنگیان، آینده نظام جمهوری اسلامی ایران را تربیت میکنند و باید بیش از گذشته مورد حمایت و توجه قرار گیرند.
کمبود جدی فضای آموزشی در خدابنده
نماینده مردم خدابنده در مجلس با اشاره به کمبود شدید فضاهای آموزشی در این شهرستان اظهار کرد: در ابتدای دوره دوازدهم مجلس، زمانی که مسئولیت نمایندگی مردم شریف خدابنده را بر عهده گرفتم، حدود ۴۵ مدرسه مشارکتی با همکاری خیران در شهرستان داشتیم که بخشی از آنها تکمیل شده یا در حال تکمیل بود.
وی افزود: با تأمین اعتبارات ویژه مدارس مشارکتی در استان زنجان، که سهم قابل توجهی از آن به شهرستان خدابنده اختصاص پیدا کرده است، اکنون بیش از نیمی از این پروژهها تکمیل شده یا در مسیر تکمیل قرار دارند.
بیگدلی با قدردانی از وزیر آموزش و پرورش برای سفر به شهرستان خدابنده و دستورهای صادرشده در این زمینه، تصریح کرد: با وجود اقدامات انجامشده، همچنان به تأمین اعتبار بیشتری نیاز داریم تا بتوانیم تمام این ۴۵ مدرسه را در سال آینده به بهرهبرداری برسانیم.
وی ادامه داد: انتظار ما از مسئولان آموزش و پرورش و مجموعههای مرتبط این است که موضوع تأمین اعتبار پروژههای نیمهتمام آموزشی شهرستان خدابنده را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
نماینده مردم خدابنده با بیان اینکه وضعیت برخی مدارس شهرستان نیازمند رسیدگی فوری است، گفت: همین روز گذشته از یک مدرسه ابتدایی بازدید کردم که به صورت دو شیفت فعالیت میکند و ساختمان آن مربوط به سال ۱۳۶۷ است.
وی افزود: در برخی کلاسها، فاصله میان تخته و نخستین دانشآموز به اندازهای کم بود که معلم تقریباً جایی برای ایستادن نداشت و دیدن چنین شرایطی واقعاً برای من ناراحتکننده بود.
بیگدلی ادامه داد: در مدرسه دیگری با حدود یکهزار دانشآموز مواجه شدم و این حجم از دانشآموز در یک مدرسه نشان میدهد که شهرستان خدابنده با کمبود جدی فضای آموزشی مواجه است.
وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل پروژههای در دست اجرا، بخشی از این مشکلات در سال آینده کاهش پیدا کند.
ضرورت ایجاد دوره دوم متوسطه مدارس شاهد در خدابنده
نماینده مردم خدابنده همچنین خواستار توجه ویژه به مدارس شاهد شهرستان شد و گفت: در شهرستان خدابنده در مقطع ابتدایی و متوسطه اول مدارس شاهد داریم، اما در مقطع دوم متوسطه پسرانه با کمبود مواجه هستیم.
وی افزود: این موضوع را پیش از این نیز مطرح کردهام و انتظار دارم با توجه به اهمیت مدارس شاهد و ضرورت ارائه خدمات مناسب به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، موضوع ایجاد مقطع دوم متوسطه این مدارس با جدیت دنبال شود.
بیگدلی با اشاره به مصوبات سفر وزیر آموزش و پرورش به شهرستان خدابنده گفت: در این سفر دو مصوبه مهم در حوزه آموزشی داشتیم که یکی مربوط به احداث مدرسه شلر و دیگری مربوط به هنرستان کوثر بود.
وی افزود: در خصوص هنرستان کوثر، از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی و منابع اختصاصیافته به این حوزه اقداماتی انجام شده و پروژه در مسیر اجرا قرار دارد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس با تأکید بر ضرورت تکمیل این پروژهها گفت: انتظار داریم مصوبات سفر وزیر آموزش و پرورش به شهرستان خدابنده بهصورت جدی پیگیری شود تا مردم منطقه هرچه سریعتر شاهد بهرهبرداری از این فضاهای آموزشی باشند.
وی همچنین به مصوبه ساخت مدرسه در منطقه مسکن ملی سامان اشاره کرد و گفت: در سفر وزیر آموزش و پرورش، احداث مدرسه در این منطقه نیز مصوب شد که متأسفانه هنوز به مرحله اجرایی مورد انتظار نرسیده است.
بیگدلی افزود: در جلسهای با حضور مسئولان راه و شهرسازی و مدیران مربوطه، مقرر شد حدود پنج هزار مترمربع زمین برای احداث مدرسه در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد و ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز نیز از محل فروش زمینهای موجود تأمین شود.
وی خواستار تسریع در اجرای این مصوبه شد و گفت: با توجه به توسعه جمعیت و ساختوساز در این منطقه، تأمین فضای آموزشی باید همزمان با توسعه سکونتگاهها مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس همچنین از تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری حضوری مدارس قدردانی کرد و گفت: حضوری شدن مدارس، مطالبه جدی فرهنگیان، معلمان، دانشآموزان و خانوادهها بود.
وی افزود: در دوران آموزش غیرحضوری، خانوادهها و معلمان با مشکلات متعددی مواجه بودند؛ از جمله هزینه اینترنت، دسترسی به گوشی و تجهیزات هوشمند و فراهم نبودن امکانات مناسب برای آموزش مجازی.
بیگدلی تصریح کرد: وقتی دانشآموز در مدرسه و در کنار معلم حضور دارد، حداقل تجهیزات آموزشی، کتاب و فضای مناسب در اختیار او قرار میگیرد، اما در آموزش غیرحضوری باید زیرساختهای متعددی از جمله اینترنت و تجهیزات هوشمند در اختیار دانشآموز و معلم قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد با استمرار شرایط موجود، آموزش مدارس به شکل حضوری ادامه پیدا کند.
نماینده مردم خدابنده در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به آسیبهای اجتماعی دانشآموزان را یکی از ضرورتهای جدی آموزش و پرورش دانست و گفت: در استان زنجان و بهویژه در مدارس، در حوزه معاونتهای پرورشی و مشاوره با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم.
وی افزود: موضوع آسیبهای اجتماعی و اجرای طرح «نماد» باید با جدیت بیشتری دنبال شود و برای تأمین نیروهای مورد نیاز حوزه پرورشی و مشاوره برنامهریزی شود.
بیگدلی ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجامشده، استان زنجان به تعداد قابل توجهی نیروی مشاور و پرورشی نیاز دارد و انتظار میرود وزارت آموزش و پرورش این موضوع را در اولویت قرار دهد.
وی با اشاره به پیامدهای آموزش غیرحضوری در سالهای گذشته گفت: دوران کرونا و همچنین شرایط ناشی از جنگها و بحرانهایی که موجب دور شدن دانشآموزان از محیط مدرسه شد، آسیبهایی را به همراه داشت و بخشی از ارتباط مؤثر میان دانشآموزان و فرهنگیان را کاهش داد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس هشدار داد: اگر آسیبهای اجتماعی دانشآموزان را جدی نگیریم، در آینده شاهد پیامدهای بیشتری برای جامعه خواهیم بود.
بیگدلی در پایان خواستار توجه ویژه وزیر آموزش و پرورش به وضعیت معاونتهای پرورشی و مشاوره مدارس استان زنجان شد و گفت: این موضوع را پیش از این نیز مطرح کردهام و امیدوارم با پیگیری جدی وزارت آموزش و پرورش، شاهد تقویت نیروی انسانی این حوزه در مدارس استان باشیم.
وی در پایان با آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر(عج)، یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت.
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