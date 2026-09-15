حکم قطعی پرونده گلباران با بیش از ۷ هزار شاکی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی اظهار کرد: پرونده کثیرالشاکی موسوم به «گلباران» دزفول با بیش از هفت هزار شاکی، پس از طی مراحل قانونی در دادسرا و دادگاه بدوی، در مرحله تجدیدنظر نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم قطعی این پرونده صادر شد.

وی افزود: محکومان این پرونده پس از انجام تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی در مراحل مختلف با احتساب ایام بازداشت قبلی، به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مجموع وجوه دریافتی از شکات و رد مال محکوم شدند.

محکومان پرونده کثیرالشاکی نیوساد گستر ایرانیان (معروف به گلباران) شامل: احمد دهقان زاده فرزند محمد حسن، محمد دهقان زاده فرزند محمدحسن، محمد حسین دهقان زاده فرزند غلامحسین و شرکت نیوساد گستر ایرانیان به شماره ثبت ۶۰۵۶، ۵. شرکت خوشه زرین امید.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به تعداد بالای شاکیان این پرونده، گفت: رسیدگی به این پرونده با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی و با هدف صیانت از حقوق مالباختگان و استیفای حقوق آنان انجام شده است.

دهقانی تأکید کرد: با قطعی شدن حکم، پرونده برای اجرا به اجرای احکام ارجاع و فرآیند استرداد و وصول حقوق مالباختگان از محل اموال توقیف شده متهمان و در چارچوب مقررات قانونی، انجام خواهد شد.