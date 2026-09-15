دومین جشنواره استانی لیان دخت در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو شبل حکماء بوشهری نژاد عصر سه شنبه در آیین رونمایی از پوستر جشنواره پوشاک ایرانی ـ اسلامی «لیان‌دخت»، با اشاره به محورهای برگزاری «دومین جشنواره استانی لیان دخت» گفت: این جشنواره با محوریت طراحی و دوخت مانتو اجتماع، با رویکرد ایرانی _اسلامی برگزار خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج جامعه زنان استان بوشهر با اشاره به محورهای این رقابت اضافه کرد: این جشنواره در ۲ بخش اثر (ارائه نمونه کار دوخته شده)، بخش طراحی (ارائه طراحی دستی یا دیجیتال) و در سطوح دانش آموزی، دانشجویی، علاقه‌مندان آزاد و خانه‌های مد و تولیدکنندگان پوشاک برگزار می‌شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری این رویداد تصریح کرد: جشنواره استانی، آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود را از ۲۲ شهریورماه تا ۲۲ مهر ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.



بوشهری نژاد گفت: حمایت از توسعه فرهنگ پوشاک عفیفانه و پشتیبانی از تولیدکنندگان هم استانی و همچنین ترویج فرهنگ غنی و پوشش ایرانی اسلامی از اهداف برگزاری این جشنواره است.