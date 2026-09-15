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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

دومین جشنواره استانی لیان دخت در بوشهر برگزار می شود

دومین جشنواره استانی لیان دخت در بوشهر برگزار می شود

بوشهر- مسئول سازمان بسیج جامعه زنان استان بوشهر گفت: دومین جشنواره استانی لیان دخت آبان ماه ۱۴۰۵ در بوشهر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو شبل حکماء بوشهری نژاد عصر سه شنبه در آیین رونمایی از پوستر جشنواره پوشاک ایرانی ـ اسلامی «لیان‌دخت»، با اشاره به محورهای برگزاری «دومین جشنواره استانی لیان دخت» گفت: این جشنواره با محوریت طراحی و دوخت مانتو اجتماع، با رویکرد ایرانی _اسلامی برگزار خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج جامعه زنان استان بوشهر با اشاره به محورهای این رقابت اضافه کرد: این جشنواره در ۲ بخش اثر (ارائه نمونه کار دوخته شده)، بخش طراحی (ارائه طراحی دستی یا دیجیتال) و در سطوح دانش آموزی، دانشجویی، علاقه‌مندان آزاد و خانه‌های مد و تولیدکنندگان پوشاک برگزار می‌شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری این رویداد تصریح کرد: جشنواره استانی، آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود را از ۲۲ شهریورماه تا ۲۲ مهر ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

بوشهری نژاد گفت: حمایت از توسعه فرهنگ پوشاک عفیفانه و پشتیبانی از تولیدکنندگان هم استانی و همچنین ترویج فرهنگ غنی و پوشش ایرانی اسلامی از اهداف برگزاری این جشنواره است.

کد مطلب 6948291

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