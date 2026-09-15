جشن ازدواج ۱۱۰ زوج تهرانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، در جشن ازدواج زوجهای جوان تهرانی اظهار کرد: خانوادهمحوری و کمک به جوانان از جمله موضوعاتی است که مجموعه مدیریت شهری تهران دنبال میکند.
وی افزود: اداره کل سلامت شهرداری تهران در حوزه مرتبط با ازدواج، جمعیت و پایداری زندگی مشترک فعالیتهایی را با همکاری مجموعههای مختلف دنبال میکند.
رحمانی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در حوزه ازدواج گفت: بخشی از فعالیتها به برگزاری مراسم ازدواج و همچنین تشویق زوجهای جوان برای سفرهای زیارتی اختصاص دارد.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: در این مراسم جمعی از زوجهای جوان و خانوادههای آنها و همچنین تعدادی از همکاران مجموعه شهرداری تهران حضور دارند.
وی با تبریک میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، برای زوجهای جوان و خانوادههای حاضر در این مراسم آرزوی موفقیت و پایداری در زندگی مشترک کرد.
در ادامه، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در جشن ازدواج ۱۱۰ زوج جوان تهرانی با تبریک این اتفاق، بر ضرورت تداوم حرکتهای فرهنگی در حمایت از ازدواج جوانان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: هر فردی در اطراف خود جوانی را در آستانه ازدواج و در شرایط مناسب برای تشکیل زندگی میبیند، باید برای این امر کمک کند و همه ما در فرهنگسازی برای ازدواج نقش داریم.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به کاهش جمعیت جوان کشور گفت: جمعیت در حال کهنسال شدن است و جمعیت جوان ما نیز بهتدریج کاهش پیدا میکند؛ بنابراین باید در جهت عکس این روند حرکت کنیم.
نادعلی افزود: در محیط دانشگاه نیز جوانان موقعیتهای مناسبی برای ازدواج دارند و باید از این فرصتها استفاده شود.
وی با اشاره به زندگی پس از ازدواج گفت: نباید پس از ازدواج منتظر بمانیم تا حقوق و برخورداریهای ما بیشتر شود؛ چراکه با تشکیل خانواده و به دنیا آمدن فرزند، برکت و خوشبختی نیز به زندگی وارد میشود.
وی در پایان با تبریک به زوجهای جوان، برای آنها آرزوی زندگی موفق و پایدار کرد.
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