رئیس شورای شهربوشهر: نظارت جدی بر سرویس مدارس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا سه شنبه شب در نطق پیش از دستور نشست علنی شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، لازم است دستگاه‌های مسئول از هم‌اکنون تمهیدات لازم را برای تردد ایمن دانش‌آموزان و کاهش مشکلات ترافیکی در ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس پیش‌بینی کنند.

وی افزود: نرخ سرویس مدارس پس از طی فرآیند قانونی و تصویب در شورای اسلامی شهر بوشهر، برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده است و رعایت نرخ مصوب باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به سامانه «سپند» به عنوان سامانه رسمی ساماندهی و پایش حمل‌ونقل دانش‌آموزی، گفت: لازم است ثبت‌نام و ارائه خدمات سرویس مدارس در چارچوب ضوابط و فرآیندهای تعیین‌شده انجام شود و خانواده‌ها نیز اطلاعات سرویس فرزندان خود را از مسیرهای رسمی پیگیری کنند.

زندی‌نیا ادامه داد: از شهرداری، سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر و پلیس راهور انتظار می‌رود در حدود وظایف قانونی خود، نظارت بر فعالیت سرویس‌های مدارس، رعایت ضوابط مربوط به خودرو و رانندگان و همچنین مدیریت ترافیک پیرامون مدارس را با جدیت دنبال کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، ممکن است بخشی از خانواده‌ها استفاده از سرویس مدارس را کاهش داده و از خودروی شخصی برای جابه‌جایی فرزندان خود استفاده کنند. این موضوع می‌تواند در ساعات ابتدایی و پایانی فعالیت مدارس، فشار بیشتری بر شبکه معابر شهری وارد کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: از این رو، موضوع سرویس مدارس صرفاً یک مسئله حمل‌ونقلی نیست و با ایمنی دانش‌آموزان، نظم ترافیکی شهر و حقوق خانواده‌ها ارتباط مستقیم دارد. رعایت نرخ مصوب، استفاده از سرویس‌های ساماندهی‌شده و نظارت بر عملکرد آنها باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

زندی‌نیا گفت: شورای اسلامی شهر بوشهر در چارچوب وظایف نظارتی خود، موضوع ساماندهی سرویس مدارس و مدیریت ترافیک پیرامون مراکز آموزشی را با حضور دستگاه‌های مرتبط در کمیسیون تخصصی بررسی خواهد کرد و نتیجه این بررسی‌ها برای پیگیری به شهرداری و دستگاه‌های مسئول منعکس می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: هدف شورا از این پیگیری‌ها، ایجاد یک سازوکار منظم، شفاف و ایمن برای جابه‌جایی دانش‌آموزان و در عین حال کاهش بار ترافیکی معابر در آغاز سال تحصیلی است و انتظار داریم همه دستگاه‌های متولی، وظایف قانونی خود را به‌موقع و با جدیت انجام دهند.