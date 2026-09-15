خیر قمی هزینه مراسم چهلم برادرش را برای آزادی ۸ زندانی اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین بنیادی، مدیرکل زندان‌های استان قم، با اشاره به اقدام ارزشمند یک خیر قمی در حمایت از زندانیان جرائم مالی، اظهار داشت: این خیر به جای برگزاری مراسم چهلم برادرش، هزینه این مراسم را برای آزادی زندانیان نیازمند اختصاص داد.



وی افزود: این خیر قمی با صرف‌نظر از برگزاری مراسم چهلم برادر خود، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای آزادی ۸ زندانی اختصاص داد که با فراهم شدن شرایط قانونی، زمینه آزادی این افراد و بازگشت آنان به آغوش خانواده‌هایشان فراهم شد.



مدیرکل زندان‌های استان قم، اختصاص هزینه مراسم‌های یادبود به آزادی زندانیان نیازمند را اقدامی ارزشمند در مسیر ترویج فرهنگ نوع‌دوستی دانست و گفت: چنین اقداماتی می‌تواند ضمن گره‌گشایی از مشکلات خانواده‌های زندانیان، زمینه حمایت بیشتر از افراد گرفتار در جرائم مالی را فراهم کند.



بنیادی ادامه داد: ترویج این فرهنگ و هدایت بخشی از هزینه‌های مراسم‌های یادبود به سمت آزادی زندانیان نیازمند، علاوه بر کمک به خانواده‌های آنان، می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری نیز مؤثر باشد.