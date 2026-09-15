خیر قمی هزینه مراسم چهلم برادرش را برای آزادی ۸ زندانی اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین بنیادی، مدیرکل زندانهای استان قم، با اشاره به اقدام ارزشمند یک خیر قمی در حمایت از زندانیان جرائم مالی، اظهار داشت: این خیر به جای برگزاری مراسم چهلم برادرش، هزینه این مراسم را برای آزادی زندانیان نیازمند اختصاص داد.
وی افزود: این خیر قمی با صرفنظر از برگزاری مراسم چهلم برادر خود، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای آزادی ۸ زندانی اختصاص داد که با فراهم شدن شرایط قانونی، زمینه آزادی این افراد و بازگشت آنان به آغوش خانوادههایشان فراهم شد.
مدیرکل زندانهای استان قم، اختصاص هزینه مراسمهای یادبود به آزادی زندانیان نیازمند را اقدامی ارزشمند در مسیر ترویج فرهنگ نوعدوستی دانست و گفت: چنین اقداماتی میتواند ضمن گرهگشایی از مشکلات خانوادههای زندانیان، زمینه حمایت بیشتر از افراد گرفتار در جرائم مالی را فراهم کند.
بنیادی ادامه داد: ترویج این فرهنگ و هدایت بخشی از هزینههای مراسمهای یادبود به سمت آزادی زندانیان نیازمند، علاوه بر کمک به خانوادههای آنان، میتواند در کاهش جمعیت کیفری نیز مؤثر باشد.
قم- یک خیر قمی با اختصاص ۳۰۰ میلیون تومان از هزینه برگزاری مراسم چهلم برادرش، زمینه آزادی ۸ زندانی جرائم مالی را فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین بنیادی، مدیرکل زندانهای استان قم، با اشاره به اقدام ارزشمند یک خیر قمی در حمایت از زندانیان جرائم مالی، اظهار داشت: این خیر به جای برگزاری مراسم چهلم برادرش، هزینه این مراسم را برای آزادی زندانیان نیازمند اختصاص داد.
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