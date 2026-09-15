خدمت‌ رسانی درمانی به مردم ریگان در قالب اردوی جهادی ۳ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عرفان موسیپور، سه شنبه شب به خبرنگاران گفت: اردوی جهادی پزشکی با هدف تسهیل دسترسی مردم مناطق کمتر برخوردار به خدمات تخصصی درمانی و در راستای محرومیتزدایی در شهرستان ریگان آغاز شده است.
وی افزود: این اردوی سهروزه با همکاری بنیاد علوی، ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ریگان، گروه جهادی شهید صدرزاده و مرکز بهداشت شهرستان برگزار میشود و پزشکان و جهادگران حوزه سلامت در این مدت به ارائه خدمات درمانی به مردم خواهند پرداخت.
فرمانده سپاه ریگان با اشاره به حوزههای خدماترسانی این اردوی جهادی گفت: خدمات پزشکی در سه حوزه تخصصی دندانپزشکی، چشمپزشکی و خدمات تخصصی زنان و زایمان ارائه میشود و معاینات، غربالگریها و خدمات درمانی پیشبینیشده برای مردم به صورت رایگان انجام خواهد شد.
موسیپور، ادامه داد: برگزاری چنین اردوهایی نقش مؤثری در دسترسی آسانتر مردم مناطق کمتر برخوردار به خدمات تخصصی پزشکی دارد و تلاش مجموعههای جهادی و دستگاههای مرتبط، خدمترسانی هرچه بهتر به مردم شهرستان ریگان است.
وی در پایان با قدردانی از مشارکت پزشکان، جهادگران و مجموعههای همکاریکننده خاطرنشان کرد: بسیج و گروههای جهادی خدمت به مردم و محرومیتزدایی را از اولویتهای خود میدانند و در این مسیر در کنار مردم شهرستان ریگان خواهند بود.
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