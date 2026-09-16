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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

استاندار کرمان: گروه های داوطلب جهادی برای تامین تجهیزات حمایت می شوند

استاندار کرمان: گروه های داوطلب جهادی برای تامین تجهیزات حمایت می شوند

کرمان- استاندار کرمان، گفت: گروه‌های داوطلب جهادی استان کرمان در زمینه تأمین امکانات و تجهیزات مورد حمایت قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در بازدید از اردوی جهادی پزشکی سلامت مستقر در بخش مردهک توابع شهرستان عنبرآباد، بر حمایت از برگزاری اردوهای جهادی توسط جوانان دانشجو و پزشکان داوطلب تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری اردوی جهادی در بخش جبالبارز شهرستان عنبرآباد افزود: شاهد استقبال خوب و پررنگ مردم از این گروه جهادی بودیم و سطح خدمات و رضایت شهروندان در این برنامه بسیار خوب بود.

وی ادامه داد: این اردوهای جهادی با همت گروه‌های جهادی و حمایت و همراهی بنیاد علوی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر دستگاه‌ها در استان کرمان برگزار می‌شود.

طالبی، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های سلامت در استان و شهرستان‌های کمتر برخوردار گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند به خانواده‌های کمتر برخوردار در شهرها، روستاها و مناطق مختلف کمک و در ارتقای سلامت مردم و رفع برخی مشکلات حوزه سلامت مؤثر باشد.

استاندار کرمان همچنین از پیگیری برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری و مواد مصرفی مورد نیاز اردوهای جهادی خبر داد و گفت: حتماً در زمینه تأمین امکانات و تجهیزات، گروه‌های داوطلب را در استان مورد حمایت قرار خواهیم داد.

گفتنی است رزمایش جهادی پزشکی استان کرمان به یاد رهبر شهید و با هدف ارائه خدمات تخصصی به اقشار کم‌برخوردار، به‌ویژه دهک‌های یک و دو، از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه به‌صورت همزمان و متمرکز در ۱۱ منطقه کم‌ برخوردار استان در حال برگزاری است.

این اردو با محوریت خدمات چشم‌پزشکی، دهان و دندان و زنان و زایمان و با مشارکت گروه‌های جهادی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، بسیج و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و غربالگری، خدمات پزشکی و مامایی، آموزش و مشاوره سلامت، ارجاع بیماران و پیگیری روند درمان را شامل می‌شود.

در مجموع ۲۱ هزار خدمت در این اردوها ارائه خواهد شد و جمعه روز پایانی این اردوهاست.

کد مطلب 6949177

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