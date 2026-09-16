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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

اعزام ۱۰ گروه جهادی دانش آموزی به مدارس کم برخوردار شهرستان نرماشیر

اعزام ۱۰ گروه جهادی دانش آموزی به مدارس کم برخوردار شهرستان نرماشیر

کرمان- رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان کرمان از اعزام ۱۰ گروه جهادی دانش آموزی در قالب طرح هجرت شهید عجمیان به مدارس کم برخوردار شهرستان نرماشیر خبر داد.

به گزارش خبرگزای مهر، عبدالرضا روز خوش، گفت: تعداد ۱۰ گروه جهادی دانش آموزی در قالب طرح هجرت شهید عجمیان به مدارس کم برخوردار شهرستان نرماشیر اعزام شدند.

وی افزود: این گروه‌های جهادی به مدت پنج روز در مدارس هدف مستقر خواهند بود و در زمینه‌های بهسازی، مرمت، زیباسازی و آماده‌سازی فضاهای آموزشی برای آغاز سال تحصیلی جدید به فعالیت می‌پردازند.

وی ادامه داد: اردوهای جهادی طرح هجرت شهید عجمیان با هدف ترویج فرهنگ کار جهادی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت فعال دانش‌آموزان در محرومیت‌زدایی و شاداب‌سازی مدارس مناطق محروم برگزار می‌شود.

کد مطلب 6949219

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