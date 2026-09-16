اعزام ۱۰ گروه جهادی دانش آموزی به مدارس کم برخوردار شهرستان نرماشیر

به گزارش خبرگزای مهر، عبدالرضا روز خوش، گفت: تعداد ۱۰ گروه جهادی دانش آموزی در قالب طرح هجرت شهید عجمیان به مدارس کم برخوردار شهرستان نرماشیر اعزام شدند.

وی افزود: این گروه‌های جهادی به مدت پنج روز در مدارس هدف مستقر خواهند بود و در زمینه‌های بهسازی، مرمت، زیباسازی و آماده‌سازی فضاهای آموزشی برای آغاز سال تحصیلی جدید به فعالیت می‌پردازند.

وی ادامه داد: اردوهای جهادی طرح هجرت شهید عجمیان با هدف ترویج فرهنگ کار جهادی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت فعال دانش‌آموزان در محرومیت‌زدایی و شاداب‌سازی مدارس مناطق محروم برگزار می‌شود.