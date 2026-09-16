روایت ۲۰۰ شب حضور؛ مردم اردستان همچنان در میدان

خبرگزاری مهر، گروه‌ استان‌ها- علیرضا صفاری‌فر: شب که می‌شود، میدان دوباره آرام‌آرام شلوغ می‌شود. گروهی از جوانان از یک سو وارد می‌شوند و خانواده‌ها از سوی دیگر خود را به محل تجمع می‌رسانند. چهره‌ها متفاوت است؛ از نوجوان و جوان گرفته تا میانسال و سالمند. بعضی‌ها از همان ابتدا در جمع می‌ایستند و برخی گوشه‌ای می‌نشینند و برنامه را دنبال می‌کنند.

۲۰۰ شب است که این صحنه در اردستان تکرار می‌شود. تجمعی که با هدف حمایت از رزمندگان و مدافعان کشور، دفاع از نظام و انقلاب اسلامی، تجدید عهد با ولایت فقیه و اعلام آمادگی در برابر تهدیدهای دشمن شکل گرفته و با وجود گذشت نزدیک به ۲۰۰ شب، همچنان ادامه دارد.

از یک تجمع تا یک حضور مستمر

برنامه شب‌ها اگرچه در جزئیات متفاوت است، اما معمولاً با تلاوت قرآن آغاز می‌شود و با اجرای سرود، سخنرانی، مداحی و شعارهای حاضران ادامه پیدا می‌کند. در برخی شب‌ها نیز متناسب با مناسبت‌های مذهبی، ملی یا تحولات روز، محتوای برنامه تغییر می‌کند.

در میان جمعیت، جوانان حضور پررنگی دارند. بعضی از آنها در کنار دوستان خود ایستاده‌اند و برخی همراه خانواده آمده‌اند. تلفن‌های همراه نیز در دست تعدادی از حاضران دیده می‌شود؛ بخشی برای ثبت تصاویر و بخشی برای انتشار روایت این شب‌ها در فضای مجازی.

مهدی محمدی یکی از جوانان حاضر در این تجمعات درباره دلیل حضور خود می‌گوید: انگیزه اصلی من، حمایت از رزمندگان و مدافعان کشور است. او معتقد است مردم در شرایطی که کشور با تهدیدهای دشمن روبه‌رو است، نباید نسبت به تحولات بی‌تفاوت باشند.

این جوان ادامه می‌دهد: جنگ فقط در میدان نبرد اتفاق نمی‌افتد و مردم نیز با حضور و همدلی خود می‌توانند نقش داشته باشند. از نگاه او، حضور جوانان و خانواده‌ها در کنار یکدیگر، بخشی از مسئولیتی است که مردم برای خود احساس می‌کنند.

خانواده‌ها و جوانان در یک میدان

در گوشه دیگری از میدان، خانواده‌ای چندنفره در کنار هم ایستاده‌اند. چند نوجوان نیز در نزدیکی آنها مشغول تماشای برنامه هستند. صدای سخنران برای لحظاتی فضای میدان را پر می‌کند و پس از آن، شعارها و مداحی دوباره جمعیت را همراه می‌کند.

در میان حاضران، خانواده‌های شهدا نیز در برخی شب‌ها در این تجمع حضور پیدا می‌کنند؛ خانواده‌هایی که حضورشان برای بخشی از جمعیت یادآور نام و خاطره شهدایی است که در سال‌های گذشته در دفاع از کشور و انقلاب جان خود را از دست داده‌اند. آنها در کنار دیگر مردم برنامه را دنبال می‌کنند و گاهی نیز در حاشیه مراسم با حاضران گفت‌وگو دارند.

حضور خانواده شهدا در این شب‌ها، بخشی از روایت متفاوت این تجمع است؛ از پدر و مادر شهید گرفته تا همسر و فرزندان شهدا که در کنار دیگر خانواده‌ها در میدان حاضر می‌شوند. برای آنها، این حضور علاوه بر همراهی با مردم، فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و بیان دیدگاه‌هایشان درباره شرایط کشور و ادامه مسیر آنان است.

حضور خانواده شهدا در این شب‌ها، بخشی از روایت این تجمع است؛ پدر و مادر، همسر و فرزندان شهدا در کنار دیگر خانواده‌ها در میدان حضور دارند و تصاویر شهدا را نیز همراه خود آورده‌اند. این تصاویر در میان جمعیت دیده می‌شود و یاد شهدایی را که نامشان بر آنها نقش بسته، در فضای تجمع زنده نگه می‌دارد.

در این شب‌ها، حضور افراد با انگیزه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته است. برخی از حاضران بر حمایت از رزمندگان تأکید دارند و برخی، حضور خود را نشانه‌ای از پایبندی به نظام و رهبری می‌دانند. برای گروهی از جوانان نیز، این تجمع فرصتی برای حضور جمعی و بیان موضع در برابر تهدیدهای خارجی است.

حسین پویان، یکی از فرهنگیان حاضر در تجمعات شبانه اردستان، درباره انگیزه خود از این حضور می‌گوید: «تا زمانی که رهبر معظم انقلاب فرمان حضور در میدان را بدهند، در صحنه خواهیم ماند، حتی اگر این حضور سال‌ها به طول بینجامد.» او معتقد است هر فردی که در این تجمعات حاضر می‌شود، به نوعی در برابر دشمن ایستاده است.

پویان حضور مردم را در کنار فعالیت رزمندگان تعریف می‌کند و می‌گوید: «رزمندگان و دلاورمردان جبهه‌های نبرد وظیفه خود را در میدان جنگ انجام می‌دهند و مردم نیز با حضور در این تجمعات از آنها حمایت می‌کنند.» او درباره آینده جنگ نیز معتقد است پیروزی نهایی از آن جبهه حق خواهد بود.

برای کسانی که در این شب‌ها حضور داشته‌اند، استمرار تجمع نیز بخشی از ماجراست. رسیدن تعداد شب‌ها به ۲۰۰، باعث شده این برنامه از یک حضور مقطعی فاصله بگیرد و به بخشی از برنامه شبانه گروهی از مردم تبدیل شود.

«۲۰۰ شب» از نگاه حاضران

حجت‌الاسلام محمد رضایی، امام جمعه موقت اردستان، از جمله حاضران در این تجمعات است. او درباره این حضور می‌گوید: «نزدیک به ۲۰۰ شب است که مردم با انگیزه دفاع از نظام و کشور، به‌صورت متحد و منسجم در میدان حضور پیدا می‌کنند.»

او به ادامه حضور مردم با وجود برخی بی‌مهری‌ها از سوی مسئولان اشاره می‌کند و می‌گوید: «مردم همچنان با تمام قدرت در میدان حاضر می‌شوند و هیچ فعالیتی باعث دلسردی آنها نمی‌شود.»



به گفته رضایی، اعتقاد به ولایت فقیه و رهبری، پشتوانه این حضور است و مردم بر همین اساس به تجمعات ادامه می‌دهند.

رضایی درباره نگاه خود به جنگ و آینده جبهه حق نیز می‌گوید: «مبارزه حق و باطل ادامه دارد و حق همیشه پیروز خواهد شد.»



او معتقد است جبهه حق ممکن است در این مسیر آسیب‌هایی ببیند، اما با اشاره به پیروزی‌های به‌دست‌آمده در جبهه‌های مختلف، از جمله یمن، آینده جبهه حق را روشن ارزیابی می‌کند.

پایان یک شب، آغاز شب دیگر

در ساعات پایانی، جمعیت کم‌کم پراکنده می‌شود. خانواده‌ها راه خانه را در پیش می‌گیرند و گروهی از جوانان همچنان چند دقیقه‌ای در میدان می‌مانند. بلندگوها خاموش می‌شوند و رفت‌وآمد کمتر می‌شود؛ اما برنامه برای برگزارکنندگان و بخشی از حاضران، در همین شب تمام نمی‌شود.

حالا با گذشت ۲۰۰ شب، میدان برای بسیاری از حاضران فقط محل برگزاری یک برنامه شبانه نیست؛ محلی است که هر شب گروهی از مردم در آن گرد هم می‌آیند، برنامه را دنبال می‌کنند، شعار می‌دهند، تصاویر ثبت می‌کنند و پس از پایان مراسم، میدان را ترک می‌کنند تا شب بعد دوباره بخشی از همین صحنه تکرار شود.