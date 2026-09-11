امام جمعه موقت یزد: جبهه مقاومت معادلات منطقه را تغییر داده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی، ظهر جمعه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یزد با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا خیر دنیا و آخرت را برای انسان به همراه دارد و رعایت حدود الهی، مسیر سعادت و کمال را هموار می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت حسن ظن به خداوند افزود: یکی از عوامل یاری‌کننده انسان در مسیر تقوا، داشتن گمان نیک به پروردگار است؛ چراکه ربوبیت خداوند بر پایه رحمت، احسان و خیرخواهی است.

امام جمعه موقت یزد با استناد به آیه «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی فَادْعُوهُ بِهَا» بیان کرد: خداوند دارای برترین اسماء و صفات است و شناخت صحیح این صفات در نوع نگاه انسان به پروردگار و نحوه دعا و درخواست از او تأثیر دارد.

مدرسی ادامه داد: انسان باید خداوند را با صفات رحمت، مغفرت، قدرت و احسان بشناسد و توجه به اسماء و صفات الهی می‌تواند زمینه ارتباط عمیق‌تر با پروردگار را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت شکرگزاری از نعمت‌های الهی تأکید کرد و گفت: انسان باید ظرفیت دریافت رحمت الهی را در وجود خود ایجاد کند و اجازه ندهد گناه و فساد مانع بهره‌مندی از این نعمت‌ها شود.

پیروزی مقاومت در یمن نشانه تغییر معادلات منطقه‌ای است

امام جمعه موقت یزد در خطبه دوم با اشاره به تحولات جبهه مقاومت در یمن و منطقه باب‌المندب اظهار کرد: باید خداوند را به خاطر پیروزی‌های جبهه مقاومت شکر کرد؛ ملت‌های مسلمان طی قرن‌های گذشته بارها تحت فشار و سلطه قدرت‌های استعماری قرار گرفته بودند، اما امروز شرایط متفاوتی رقم خورده است.

وی افزود: قدرتی که امروز در اختیار اسلام، جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت قرار گرفته، موجب تغییر معادلاتی شده که سال‌ها بر جهان اسلام تحمیل شده بود.

مدرسی با اشاره به ایستادگی مردم یمن در برابر قدرت‌های بزرگ تصریح کرد: اینکه ملتی تحت فشار و محرومیت بتواند در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی و پیروزی‌هایی را رقم بزند، اتفاق کوچکی نیست و باید آن را از جلوه‌های نصرت الهی دانست.

وی با یادآوری سخنان امام خمینی(ره) درباره آینده اسلام گفت: امام راحل بر این باور بود که اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد و امروز نشانه‌هایی از تحقق این نگاه را می‌توان در تحولات منطقه مشاهده کرد.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به جایگاه تنگه هرمز و باب‌المندب در معادلات منطقه‌ای عنوان کرد: تحولات این مناطق نشان‌دهنده تغییر موازنه قدرت و افزایش توان جبهه مقاومت است.

انتقاد از عملکرد نهادهای بین‌المللی

مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای بین‌المللی اظهار کرد: سازمان‌های بین‌المللی، شورای امنیت، سازمان ملل و برخی ساختارهای مرتبط با حقوق بشر و انرژی اتمی در موارد متعددی نتوانسته‌اند در برابر جنایات علیه ملت‌های مظلوم موضع عادلانه‌ای اتخاذ کنند.

وی با اشاره به وضعیت غزه گفت: اگر معیار، حمایت از حقوق بشر و دفاع از غیرنظامیان است، چرا در برابر کشتار مردم فلسطین سکوت می‌شود و حتی قطعنامه‌های محکومیت این جنایات با مانع مواجه می‌شوند؟

امام جمعه موقت یزد ادامه داد: در حالی که بر اساس قوانین بین‌المللی حمله به تأسیسات هسته‌ای ممنوع است، شاهد حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم و باید نسبت به این استانداردهای دوگانه هوشیار بود.

ایران در مسیر افزایش قدرت حرکت می‌کند

مدرسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در مسیر افزایش قدرت و عقب راندن دشمن حرکت کرده است، گفت: حتی کسانی که پیش از این نسبت به توان ایستادگی ایران تردید داشتند، امروز واقعیت قدرت کشور را مشاهده کرده‌اند.

وی افزود: دشمن با تصور تغییر نظام و تحمیل خواسته‌های خود وارد میدان شد، اما نتیجه با پیش‌بینی‌های آن تفاوت داشت و امروز آثار این ایستادگی مشاهده می‌شود.

امام جمعه موقت یزد با انتقاد از برخی دیدگاه‌ها درباره مذاکره و امتیازدهی پس از پیروزی‌های اخیر اظهار کرد: اگر از ابتدا به توصیه کسانی عمل می‌شد که بر عقب‌نشینی و کنار گذاشتن ظرفیت‌های دفاعی کشور تأکید داشتند، امروز ایران از بسیاری از توانمندی‌های موشکی، پهپادی و دفاعی برخوردار نبود.

وی تأکید کرد: قدرت دفاعی امروز کشور نتیجه ایستادگی در برابر فشارهاست و نباید دستاوردهایی را که با هزینه و تلاش فراوان به دست آمده، نادیده گرفت.

معیشت مردم نباید مقابل عزت کشور قرار گیرد

مدرسی با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات اقتصادی مردم گفت: اقتصاد و معیشت مردم موضوع مهمی است و باید برای اداره بهتر زندگی مردم تلاش شود، اما مردم حاضر نیستند عزت، عظمت و دین خود را در برابر نان و آب معامله کنند.

وی با اشاره به مفاهیم مطرح‌شده در سوره منافقون افزود: دشمنان در طول تاریخ تلاش کرده‌اند با فشار اقتصادی، تحریم و ایجاد تنگنا مردم را از مسیر حق جدا کنند و امروز نیز نباید اجازه داد هراس اقتصادی، جامعه را نسبت به آینده ناامید کند.

امام جمعه موقت یزد خاطرنشان کرد: در کنار توکل به خدا باید تلاش و برنامه‌ریزی نیز وجود داشته باشد و وعده الهی، پیروزی اهل ایمان و ایستادگی است.

پیشرفت کشور با عقب‌نشینی محقق نمی‌شود

مدرسی با بیان اینکه پیشرفت کشور نیازمند حرکت مستمر و تحمل سختی‌هاست، تصریح کرد: اداره کشور همیشه مسیر هموار نیست و گاهی باید سربالایی را با قدرت و تحمل دشواری طی کرد.

وی افزود: هر کار بزرگ هزینه دارد و پیشرفت نیز بدون تلاش و تحمل سختی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین نباید مسیر پیشرفت کشور را با درجا زدن، عقب‌نشینی و حرکت در مسیرهای انحرافی اشتباه گرفت.

امام جمعه موقت یزد در پایان برای ثبات قدم مردم و مسئولان در مسیر الهی و سربلندی جمهوری اسلامی دعا کرد.