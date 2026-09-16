به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (چهارشنبه ۲۵ شهریور) با برگزاری دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی پیگیری شد.

در این مرحله از مسابقات، تیم ملی بسکتبال ایران در ورزشگاه بین المللی آیچی به مصاف بحرین رفت و برابر این تیم به برتری ۷۹ بر ۷۴ دست یافت. نیمه نخست این دیدار هم با برتری ۴۳ بر ۳۴ ایران تمام شده بود.

البته در نیمه دوم، ملی پوشان بسکتبال ایران عملکرد به مراتب ضعیف تری نسبت به نیمه نخست داشتند طوریکه نتیجه کوارتر سوم را واگذار کردند و در کوارتر پایانی هم به تساوی رضایت دادند با این حال به لطف برتری قابل توجه در نیمه نخست، برنده نهایی بازی شدند.

نتیجه کامل دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و بحرین به این شرح است:

* ایران ۷۹ - بحرین ۷۴

(۲۱ - ۱۷)، (۲۲ - ۱۷)، (۱۷ - ۲۱)، (۱۹ - ۱۹)

با پیروزی برابر بحرین، تیم ملی بسکتبال راهی مرحله نیمه نهایی بازی های آسیایی شد. ملی پوشان کشورمان در این مرحله باید با کره جنوبی رقابت داشته باشند.کره ای ها در نخستین دیدار مرحله یک چهارم نهایی که امروز برگزار شد، مقابل اردن به برتری ۱۱۴ بر ۸۰ دست یافت و اینگونه وارد مرحله نیمه نهایی شد.

در جریان دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و بحرین، محمد جمشیدی با ۲۰ امتیاز و مهدی حیدری با ۱۹ امتیاز، امتیازآورترین بازیکنان ایران بودند. همچنین ارسلان کاظمی با ثبت ۱۱ ریباند و ۱۰ پاس گل، دبل‌دبل کرد.

تیم ملی بسکتبال ایران پیش از این مرحله گروهی بازی های آسیایی را با ۲ برد برابر چین تایپه و اردن و یک شکست برابر قطر و صدرنشینی گروه B تمام کرده بود. بحرین هم در حالی در دیدار امروز متحمل شکست برابر ایران شد که در مرحله مقدماتی برابر فیلیپین و قزاقستان پیروز شده بود اما نتیجه دیدار برابر چین را واگذار کرده بود و به همین دلیل به عنوان تیم دوم گروه C راهی یک چهارم شد.

تیم ملی بسکتبال ایران در حالی دیدارهای خود در بیستمین دوره بازی های آسیایی را در مرحله نیمه نهایی دنبال می کند که در دوره پیشین این بازی ها از صعود به این مرحله بازماند.

۲ دیدار دیگر مرحله یک چهارم نهایی رقابت های بسکتبال در بازی های آسیایی میان تیم های چین با عربستان و چین تایپه با ژاپن برگزار خواهد شد.