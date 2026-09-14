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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا؛

بحرین حریف تیم ملی بسکتبال در مرحله یک چهارم شد

بحرین حریف تیم ملی بسکتبال در مرحله یک چهارم شد

بحرین به عنوان حریف تیم ملی بسکتبال در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی بسکتبال پس از کسب دو پیروزی برابر چین‌تایپه و اردن و یک شکست مقابل قطر، به عنوان تیم نخست گروه خود راهی مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ شد.

تیم ملی ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل بحرین قرار خواهد گرفت. این دیدار چهارشنبه ۲۵ شهریور از ساعت ۷:۳۰ آغاز می شود.

در صورت پیروزی ایران، ملی‌پوشان کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی که روز جمعه ۲۷ شهریورماه برگزار می‌شود، برابر برنده دیدار کره‌جنوبی و اردن قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 6947016

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