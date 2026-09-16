به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رضا عاقبتی همچنین از امضای قراردادهای جدید توسعه‌ای در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: افزون بر آغاز عملیات اجرایی پنج قرارداد، تاکنون حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار قرارداد در حوزه توسعه بالادست نیز امضا شده است که این قراردادها در مرحله تنفیذ و اخذ مجوزهای لازم قرار دارند.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های امضاشده برای توسعه میدان‌ها بیان کرد: در دولت چهاردهم حدود ۴۰ تفاهم‌نامه امضا شده است که ۳۹ میدان نفتی و گازی را شامل می‌شود.

مدیر مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران افزود: در صورت تبدیل این تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد، امکان امضای قراردادهایی با ارزش سرمایه‌گذاری بیش از ۳۷ میلیارد دلار فراهم خواهد شد.

عاقبتی از میدان‌های گازی لاوان و خارتنگ و سفید زاخور به‌عنوان بخشی از میدان‌های مورد توجه برای توسعه نام برد و گفت: مذاکراتی نیز برای توسعه میدان یادآوران با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حال انجام است که امیدواریم این مذاکرات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

تسهیل سرمایه‌گذاری در توسعه میدان‌های گازی

وی با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران با همکاری مجموعه دولت و سازمان برنامه و بودجه، مصوبه‌ای را از هیئت وزیران دریافت کرده است که براساس آیین‌نامه توسعه و افزایش تولید میدان‌های گازی و تخصیص گاز تولیدی به واحدهای صنعتی انرژی‌بر و واحدهای پتروشیمی، ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه این صنایع در توسعه میدان‌های گازی ایجاد شده است.

استفاده از قراردادهای اولیه برای شتاب‌بخشی به توسعه میدان‌ها

مدیر مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران با اشاره به فاصله زمانی میان امضای قرارداد تا تنفیذ و آغاز عملیات اجرایی گفت: پس از امضای قرارداد، طی‌شدن مراحل تنفیذ و ورود قرارداد به فاز اجرایی به زمان نیاز دارد؛ ازاین‌رو شرکت ملی نفت ایران راهکاری با عنوان امضای قراردادهای اولیه و مقدماتی را در دستور کار قرار داده است.

عاقبتی تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت قراردادهای اولیه و مقدماتی در فاصله زمانی امضا تا تنفیذ قرارداد اصلی، می‌توان بخشی از اقدام‌های اولیه و مقدمات توسعه میدان را آغاز کرد تا پروژه‌ها سریع‌تر وارد فاز اجرایی و توسعه‌ای شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه کشور در حوزه نفت و گاز بیان کرد: ایران سومین دارنده ذخایر اثبات‌شده نفت و دومین دارنده ذخایر اثبات‌شده گاز جهان است و در مجموع ذخایر نفت و گاز، جایگاه نخست جهان را دارد.

مدیر مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران افزود: تبدیل ذخایر بالقوه به ظرفیت تولید بالفعل و پایدار، از وظایف اصلی بخش توسعه بالادست صنعت نفت و گاز است و در این مسیر، در دولت چهاردهم اقدام‌های مهمی برای توسعه میدان‌ها و افزایش ظرفیت تولید انجام شده است