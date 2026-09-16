به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمد منصوری در گفتگویی با تشریح برنامه‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در جمع‌آوری گازهای مشعل، این طرح را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های صنعت نفت دانست که در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حال اجراست.

وی با اشاره به برنامه کاهش سوختن گازهای مشعل‌ گفت: میانگین سوختن گازهای مشعل در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از حدود ۲۷ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۴۰۳ اکنون به روزانه ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب کاهش یافته است.

مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب افزود: همچنین با تکمیل پروژه‌های مرتبط با شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، مقدار سوختن گازهای مشعل‌ بیش از این نیز کاهش می‌یابد، هرچند دستیابی به صفر مطلق از نظر فنی و عملیاتی ممکن نیست.

منصوری از اجرای طرح بهسازی و احداث تأسیسات جمع‌آوری گازهای مشعل با سرمایه‌گذاری شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس خبر داد و افزود: این طرح با سرمایه‌گذاری یک‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، شامل ۲۷ پروژه فرعی در مناطق مختلف عملیاتی است.

وی با بیان اینکه درمجموع ۲۶۹ مشعل در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد، ۱۱۲ مشعل هم‌اکنون فعال است که براساس برنامه زمان‌بندی و هم‌زمان با بهره‌برداری از پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه، به‌تدریج از چرخه خارج و خاموش خواهند شد.

مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به اجرای طرح جامع مزایده گازهای مشعل گفت: در قالب این طرح، ۳۹ بسته کاری از اهواز تا بی‌بی‌حکیمه تعریف شده است که با تکمیل آن‌ها درمجموع روزانه ۵۰۴ میلیون فوت‌مکعب گازهای همراه جمع‌آوری خواهد شد.

منصوری با تشریح آخرین وضع اجرای این بسته‌ها تأکید کرد: تاکنون ۶ بسته کاری به بهره‌برداری رسیده است و روزانه ۷۸ میلیون فوت‌مکعب گاز از طریق آن‌ها جمع‌آوری می‌شود. همچنین، ۱۷ بسته دیگر در حال اجراست که پس از تکمیل، ظرفیت جمع‌آوری روزانه ۱۹۷ میلیون فوت‌مکعب گاز را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: ۱۶ بسته کاری دیگر نیز واگذار شده و در مرحله عقد قرارداد است که با اجرای آن‌ها روزانه ۱۹۰ میلیون فوت‌مکعب گاز جمع‌آوری خواهد شد. افزون‌براین، چهار بسته کاری دیگر نیز با ظرفیت جمع‌آوری روزانه ۳۹ میلیون فوت‌مکعب گاز، در مرحله واگذاری قرار دارد.

مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به دو طرح بلندمدت جمع‌آوری گازهای همراه با سرمایه‌گذاری شرکت‌های پتروشیمی گفت: پروژه جمع‌آوری گازهای مشعل از سوی پتروشیمی مارون که با هدف جمع‌آوری روزانه بیش از ۵ میلیون مترمکعب گازهای مشعل در میدان‌های اهواز و مارون در حال اجراست، تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

منصوری یادآور شد: با تکمیل این طرح، روزانه حدود ۵۹۳ میلیون فوت‌مکعب گازهای ارسالی به مشعل جمع‌آوری می‌شود. پیشرفت کلی این پروژه هم‌اکنون حدود ۷۵ درصد است و پیش‌بینی می‌شود در نیمه نخست سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری کامل برسد.