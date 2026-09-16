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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۵

بازگشت ۸ میلیون دلار از سرمایه یک بانک دولتی به بیت‌المال

بازگشت ۸ میلیون دلار از سرمایه یک بانک دولتی به بیت‌المال

دادستان تهران، از بازداشت فردی خبر داد که با راه‌اندازی یک شرکت تراستی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس قصد ربودن حدود ۹.۵ میلیون دلار از اموال یک بانک دولتی از طریق تتر را داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی گفت: در خصوص شکایت یکی از بانک‌های دولتی که مدعی بود شخصی با احداث یک شرکت تحت عنوان تراستی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس قصد ربودن مبلغی در حدود ۹.۵ میلیون دلار از طریق تتر را داشت با ورود به موقع دادستانی تهران و دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای متهم بازداشت و اموال به بیت المال مسترد شد.

وی افزود: پس از صدور دستورات لازم و اخذ گزارش ضابط و جمع آوری ادله و مستندات، متهم جلب و با قرار بازداشت موقت جهت تکمیل تحقیقات تحویل بازداشتگاه قانونی شد.

صالحی افزود: خوشبختانه با تدابیر انجام شده و اقدامات فوری دادستانی تهران اموال بانک که متعلق به بیت المال است شناسایی و توقیف و طی جلسه‌ای که با حضور مسئولین بانک و ضابطین برگزار شد تصمیمات لازم جهت استرداد آن اتخاذ شد که تاکنون منجر به استرداد حدود ۸ میلیون دلار به بیت المال شده است.

وی افزود:اموال شناسایی شده حدود ۸ میلیون دلار به صورت نقد شامل رمز ارز، دلار، طلا، و سایر ارزهای خارجی بود که به بیت المال مسترد شد و مابقی شامل سه باب منزل خریداری شده توسط متهم به ارزش ۱.۵ میلیون دلار است که مراحل فروش و استرداد وجه آن در حال انجام است.

کد مطلب 6948617
مهسا حيدری توچائی

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