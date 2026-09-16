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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۵

رفع تصرف ۱۴ هکتار از اراضی ملی در ییلاقات رضوانشهر

رفع تصرف ۱۴ هکتار از اراضی ملی در ییلاقات رضوانشهر

رضوانشهر- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از رفع تصرف ۱۴ هکتار از اراضی ملی در منطقه ییلاقی ارده شهرستان رضوانشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامیار مرزبانی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تصرف اراضی ملی در منطقه ییلاقی ارده، واقع در حوزه سرجنگلبانی واحد پره‌سر شهرستان رضوانشهر، عملیات رفع تصرف این اراضی در دستور کار یگان حفاظت منابع طبیعی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این عملیات که توسط واحد عملیاتی یگان حفاظت غرب استان گیلان و با همراهی سرجنگلبان و عوامل حفاظتی منطقه و همچنین حضور عوامل انتظامی بخش پره‌سر انجام شد، ۲۲ عرصه مجزا که با استفاده از پایه‌های چوبی و سیم خاردار محصور شده بود، شناسایی و رفع تصرف شد.

مرزبانی ادامه داد: بر اساس اعلام منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، مجموع مساحت اراضی رفع تصرف‌ شده ۱۴ هکتار، معادل ۱۴۰ هزار مترمربع، بوده است.

وی گفت: این عملیات با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رضوانشهر و در اجرای تبصره یک ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع انجام شد.

مرزبانی تصریح کرد: همچنین تمامی مصالح مورد استفاده برای تصرف و محصور کردن اراضی، شامل پایه‌های چوبی و آهنی و سیم‌های خاردار، جمع‌آوری و ضبط و با یک دستگاه خودروی استیجاری به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رضوانشهر منتقل شد.

کد مطلب 6948700

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