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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۵

خودروهای فاقد ایمنی مجوز سرویس مدرسه نمی‌گیرند

خودروهای فاقد ایمنی مجوز سرویس مدرسه نمی‌گیرند

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا، از آموزش شرکت‌های فعال در حوزه سرویس مدارس و رانندگان این ناوگان خبر داد و گفت: خودروهای فاقد ایمنی، مجوز فعالیت به عنوان سرویس مدرسه دریافت نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود شکیبایی، با اشاره به تمهیدات پلیس برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: یکی از موضوعات حائز اهمیت در آستانه بازگشایی مدارس، بحث سرویس مدارس است و شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، توسط کارشناسان پلیس تحت آموزش قرار می‌گیرند.

وی افزود: این آموزش‌ها هم برای شرکت‌های فعال در حوزه سرویس مدارس و هم برای رانندگانی که از سوی این شرکت‌ها به کارگیری شده‌اند، در نظر گرفته شده و آموزش‌های دقیق ترافیکی به آنها ارائه خواهد شد تا سرویس مدارس از نظر الزامات ترافیکی و ایمنی، شرایط لازم را داشته باشد.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا تصریح کرد: خودروهایی که فاقد شرایط و الزامات ایمنی لازم باشند، مجوز فعالیت به عنوان سرویس مدرسه برای آنها صادر نخواهد شد و بازدید و کنترل فنی خودروها نیز در این زمینه در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6948699
مهدیه حسن نائینی

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