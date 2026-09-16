مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تأمین و بهسازی تجهیزات مورد نیاز، تعمیر فضاهای آموزشی و رفع نواقص ضروری از جمله اقداماتی است که می‌تواند با استفاده از این منابع در دستور کار دانشگاه‌های مشمول قرار گیرد و زمینه آغاز سال تحصیلی با آمادگی مناسب‌تر را فراهم کند.

وی افزود: در این راستا همزمان با بازگشایی دانشگاه‌های دولتی استان و با هدف فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور مؤثر دانشجویان،اعتبار ۸۵۰ میلیارد ریال بابت تعمیر و تجهیز ضروری دانشگاه‌ها اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گفت: این اعتبار در هفته گذشته ، در اختیار دانشگاه اراک، دانشگاه صنعتی اراک، دانشگاه تفرش و مرکز آموزش عالی محلات ویژه پسران قرار گرفت تا اقدامات لازم برای آماده‌سازی فضاهای آموزشی و تجهیزاتی انجام شود.

وی تصریح کرد: هدف از این اقدام، حمایت از دانشگاه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید و ایجاد محیطی مناسب و مجهز برای دانشجویان است.

شفیعی ادامه داد: انتظار می‌رود دانشگاه‌های مشمول با برنامه‌ریزی دقیق، این اعتبار را در جهت رفع نیازهای ضروری و اولویت‌دار هزینه کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی تاکید کرد: اولویت در هزینه‌کرد این اعتبار باید با مواردی باشد که به‌صورت مستقیم بر کیفیت فضای آموزشی، رفاهی و خدماتی دانشگاه‌ها اثر می‌گذارد و امکان بهره‌برداری سریع از ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌کند.