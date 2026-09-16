مسعود کرم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیست‌وپنجمین مانور طرح ملی مهتاب در استان کردستان با استفاده از ظرفیت اکیپ‌های عملیاتی و نیروهای اجرایی و تخصصی شرکت توزیع نیروی برق برگزار شد.

وی افزود: این مانور با حضور ۷۶ اکیپ عملیاتی و ۱۰۷ نفر از نیروهای اجرایی و تخصصی و با تمرکز بر شناسایی و کاهش تلفات شبکه، مقابله با استفاده غیرمجاز از برق، کنترل مصارف و پایش وضعیت مشترکان انجام شد.برق

مجری طرح مهتاب در کردستان گفت: در جریان این عملیات، ۴۱ مورد برق غیرمجاز و ۱۱۰ متر کابل غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد و همچنین ۱۶۵ مورد تست چاه و پمپاژ آب کشاورزی و ۱۳ دستگاه شمارشگر موقت انجام گرفت.

کرم‌زاده ادامه داد: در بخش کنتورها و تجهیزات اندازه‌گیری نیز ۱۱۲ دستگاه کنتور برای مشترکان جدید نصب و ۸۰ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد.

وی بیان کرد: در این مانور همچنین ۴۸ مورد هوشمندسازی مشترکان، ۲۶ مورد رفع دستکاری کنتور، ۲۹۰ مورد تست و بازرسی تجهیزات اندازه‌گیری متفرقه و ۳۴ مورد نصب فیوز محدودکننده انجام شد.

پایش مشترکان و اصلاح الگوی مصرف

مجری طرح مهتاب در استان کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف اظهار کرد: در جریان این مانور ۱۷۶ مورد از جلوه‌های بدمصرفی شناسایی و برای اصلاح الگوی مصرف آنها اقدام شد.

وی افزود: ۱۷۳ مرکز تجاری، ۱۲ اداره و ۵۴ مرکز بین‌راهی نیز مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و وضعیت ۱۸۷ مشترک از طریق کنترل‌های سیستمی هایلو پایش شد.

کرم‌زاده ادامه داد: ۲۹۰ مشترک نیز از طریق ارتباط آنلاین با کنتورهای هوشمند مورد پایش و کنترل قرار گرفتند که این اقدامات در راستای شناسایی مصارف غیرمتعارف و مدیریت بهتر مصرف برق انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این مانور ۱۹ مورد بازدید از مساجد و مراکز مذهبی انجام و ۳۲ دستگاه چراغ روشنایی معابر نیز تعدیل شد.

وصول مطالبات و احصای انرژی

مجری طرح مهتاب در کردستان گفت: در بخش وصول مطالبات نیز ۵۳۰ مورد وصول مطالبات با مبلغ بالا انجام شد که از دیگر اقدامات انجام‌شده در بیست‌وپنجمین مانور طرح مهتاب استان بود.

کرم‌زاده تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در این مانور با هدف کاهش تلفات شبکه، شناسایی مصارف غیرمجاز، اصلاح الگوی مصرف، کنترل مشترکان و احصای انرژی انجام شد و در مجموع ۵۲۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی در جریان این عملیات احصا شد.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای عملیاتی و تخصصی و استمرار پایش میدانی و سیستمی مشترکان، نقش مهمی در کاهش تلفات و افزایش دقت در مدیریت شبکه توزیع برق استان دارد.