به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید سلطانی بعدازظهر سه‌شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در جریان اجرای این مانور، ۸۳۲ هزار و ۹۹۵ کیلووات‌ساعت انرژی در سطح شبکه استان احصا شد و همزمان اقدامات گسترده‌ای برای مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز و مصارف خارج از ضوابط انجام گرفت.

وی افزود: در این عملیات ۱۴۸ مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری و ۴۶۵ متر کابل غیرمجاز نیز از سطح شبکه برچیده شد؛ همچنین موارد دستکاری ۳۰ دستگاه کنتور اصلاح و ۱۱ مورد برق غیرمجاز مربوط به دستفروشان نیز جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با اشاره به برخورد با مصرف غیرمجاز برق در حوزه استخراج رمزارز گفت: در جریان این مانور سه مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز شناسایی و جمع‌آوری شد و ۳۵ دستگاه ماینر نیز کشف شد.

سلطانی ادامه داد: مقابله با مصارف غیرمجاز و کنترل استفاده از برق، از محورهای مهم طرح «مهتاب» است و بازرسی‌ها برای شناسایی موارد تخلف و صیانت از شبکه برق استان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیزات اندازه‌گیری اظهار کرد: در این مرحله ۱۳۷ کنتور برای مشترکان جدید نصب و ۱۲۸ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان افزود: ۳۰ اشتراک به فیوز محدودکننده مجهز شد و ۱۲ انشعاب غیردائم و ۱۶ شمارشگر موقت نیز در نقاط مختلف استان نصب شد.

سلطانی همچنین از بازرسی و تست ۲۹۴ مورد تجهیزات اندازه‌گیری خبر داد و گفت: وضعیت ۶۷ حلقه چاه و ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی نیز در این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای هوشمندسازی شبکه بیان کرد: در جریان هجدهمین مانور طرح مهتاب، ۱۵۷ مشترک هوشمندسازی و ارتباط کنتورهای هوشمند ۱۶۰ مشترک برقرار شد.

سلطانی افزود: کنترل سیستمی هایلو برای ۷۵۰ مشترک انجام گرفت و ۱۴۵ اشتراک دارای الگوی مصرف نامتعارف نیز مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان ادامه داد: در این مانور وضعیت ۳۷ اشتراک مساجد و مراکز مذهبی بررسی شد و ۵۸ دستگاه چراغ روشنایی معابر نیز با هدف مدیریت مصرف تعدیل شد.

وی گفت: در بخش نظارت بر مشترکان نیز ۱۳۰ مرکز تجاری، ۲۷ اداره و ۲۵ مرکز بین‌راهی مورد بازدید و پایش قرار گرفت.

سلطانی وصول مطالبات را یکی دیگر از محورهای اجرای طرح عنوان کرد و افزود: مطالبات یک‌هزار و ۴۰۰ مشترک در جریان این عملیات پیگیری و وصول شد.

وی خاطرنشان کرد: مجموع اقدامات انجام‌شده در هجدهمین مانور سراسری طرح «مهتاب» با هدف کاهش تلفات، شناسایی مصارف غیرمجاز، کنترل مصرف و ارتقای بهره‌وری شبکه برق استان انجام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان در پایان گفت: این استان در هفته گذشته از نظر اجرای طرح «مهتاب» در جمع پنج استان برتر کشور قرار گرفت که حاصل تلاش نیروهای عملیاتی و همکاری بخش‌های مختلف شرکت توزیع نیروی برق استان است.