به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی مهدوی‌راد رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از ثبت پنجمین وقف جدید سال ۱۴۰۵ در حوزه فعالیت این اداره خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات این وقف اظهار کرد: این موقوفه با مشارکت پنج نفر از خیران و نیک‌اندیشان کلاردشتی به ثبت رسیده و شامل شش‌دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مسکونی به همراه اعیانی احداث‌شده به مساحت ۲۷۵ مترمربع است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت ارزش این موقوفه را ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ملک مذکور در روستای رستم‌آباد کلاردشت قرار دارد و بر اساس نیت واقفان، برای احداث حسینیه و اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی اختصاص خواهد یافت.

مهدوی‌راد با بیان اینکه وقف از سنت‌های ماندگار در فرهنگ اسلامی و ایرانی است، گفت: آثار وقف می‌تواند در طول زمان استمرار داشته باشد و بخشی از نیازهای جامعه را در حوزه‌های مختلف از جمله امور فرهنگی، مذهبی و اجتماعی پاسخ دهد.

وی افزود: ثبت این موقوفه نشان‌دهنده نقش مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی منطقه است و امیدواریم با تداوم همراهی نیک‌اندیشان، وقف‌های جدید متناسب با نیازهای روز جامعه در شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت به ثبت برسد.

این موقوفه، پنجمین وقف جدیدی است که در سال ۱۴۰۵ در حوزه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت به ثبت رسیده است.