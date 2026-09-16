به گزارش خبرنگار مهر، فرشته بیرانوند صبح امروز چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی، با اشاره به جایگاه ملی این رویداد فرهنگی اظهار کرد: این جشنواره که یکی از برنامه‌های جنبی جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) است، میزبانی بخش داستان‌نویسی آن به استان لرستان واگذار شده و اکنون در مسیر پایانی خود قرار دارد.

وی با تأکید بر اهمیت این جشنواره برای استان، تصریح کرد: این جشنواره، آبروی فرهنگی استان و فرصتی است تا ظرفیت‌های عظیم فرهنگی و هنری لرستان را به تمام کشور نشان دهیم. باتوجه‌به اینکه برگزیدگان این جشنواره از سراسر ایران هستند، انتظار می‌رود مراسم اختتامیه درشان نام بلند امام رضا (ع) و در خورشان استان برگزار شود.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به استقبال چشمگیر از این دوره از جشنواره اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با آغاز فرایند جشنواره از سال گذشته و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با دبیرخانه جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع)، شاهد استقبال بسیار خوبی از سوی نویسندگان سراسر کشور بودیم، به‌طوری که حدود ۷۰۰ اثر به دبیرخانه واصل شد.

بیرانوند در ادامه به اقدامات انجام شده در طول مسیر برگزاری جشنواره اشاره کرد و گفت: در طی این مدت، علاوه بر برگزاری دو کارگاه ملی، هشت کارگاه تخصصی نیز در سطح استان برگزار شد که با بازخوردهای مثبت و استقبال بسیار خوبی مواجه شدیم.

وی با اشاره به مشخص‌شدن نتایج نهایی، گفت: در حال حاضر ۱۲ برگزیده نهایی این جشنواره مشخص شده‌اند که شامل شش نفر در بخش داستان بلند و شش نفر در بخش داستان کودک هستند.