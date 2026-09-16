به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین بهرهبرداری از مجموعه سردخانه، کنسانتره، سالن سورت و مزرعه پنل خورشیدی سمیرم و آغاز جشنواره سیب این شهرستان، با اشاره به ظرفیتهای بینظیر سمیرم اظهار کرد: خدای متعال جلوهای از بهشت برین را در این منطقه رقم زده است؛ سرزمینی برخوردار از آب، چشمهسارها، زراعت و باغهای فراوان که پتانسیل بینظیری در عرصه کشاورزی و باغداری دارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با تمجید از نقش سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی گفت: فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذارانی که در این شرایط پای کار تولید آمدهاند، سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد کشور هستند. این مجموعهها و پروژههای بزرگ با سرمایهگذاری بخش خصوصی و همت جهادی به بهرهبرداری رسیدهاند و همین تلاشهاست که مشکلات کشور را در میدان واقعی حل میکند.
وی با اشاره به برگزاری نشست هیئت رئیسه مجمع نمایندگان و بررسی مشکلات سمیرم با حضور استاندار اصفهان افزود: در جلسات نوبت صبح با حضور استاندار محترم و نماینده پیگیر و سختکوش شهرستان، ظرفیتها و چالشهای منطقه به دقت بررسی شد و تصمیمات بسیار خوبی برای پیگیری رفع موانع و توسعه زیرساختهای سمیرم اتخاذ گردید.
نقدعلی تسهیلگری مدیریت استان در جذب سرمایهگذار را بسیار حیاتی دانست و خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اصلی تحقق این اقدامات قشنگ و ماندگار، نگاه تسهیلگرایانه مدیریت ارشد استان است که تا حد امکان موانع اداری و اجرایی را از سر راه سرمایهگذاران برمیدارد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که با همافزایی دستگاهها، بسترهای حضور سرمایهگذاران را آماده کنیم تا چرخ اشتغال و تولید با سرعت بیشتری بچرخد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پاسخ عملی به دشمنان و نشان دادن کارآمدی نظام تصریح کرد: افتتاح پروژههای متعدد کشاورزی، صنایع تبدیلی و انرژیهای پاک در کنار برگزاری جشنواره سیب سمیرم، پاسخ عینی و عملی به یاوهگویانی است که به دنبال القای ناکارآمدی هستند. ملت ایران با وجود تمام تحریمها، فشارهای اقتصادی و دشمنیها، پای کار انقلاب و توسعه کشور ایستادهاند.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به عزم جدی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مطالبات بخش کشاورزی و مسائل سمیرم گفت: تمام موارد مطرحشده توسط رئیس کمیسیون کشاورزی و نماینده شهرستان، هم در بعد نظارتی مجلس و هم در رایزنی با وزرا و مسئولان اجرایی با جدیت پیگیری میشود تا سمیرم به افقهای بلند شایسته خود در عرصه توسعه و آبادانی دست یابد.
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