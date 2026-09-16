قول وزیر راه و شهرسازی برای تأمین زمین مسکن ملی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی با اشاره به دیدار با وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: در این دیدار پیگیری‌های ویژه‌ای برای رفع چالش‌های تأمین زمین مسکن ملی در استان به‌ویژه شهر خرم‌آباد صورت گرفت.

وی افزود: در این نشست پیگیری برای تفویض اختیار به استان و همکاری وزارت راه و شهرسازی برای تأمین زمین مناسب، در دستور کار قرار گرفت و وزیر راه و شهرسازی نیز تأکید کرد تقاضاها و اختیارات موردنظر به این وزارتخانه ارجاع و همکاری‌های لازم دراین‌خصوص با استان انجام شود.

استاندار لرستان، گفت: در زمینه تأمین مالی پروژه‌های مسکن ملی استان نیز گفتگوهای مفصلی صورت گرفت که دراین‌خصوص وزیر راه و شهرسازی قول مساعد داد.

شاهرخی همچنین به پیگیری تأمین اعتبار پروژه‌های مهم راه‌آهن و چهارخطه‌های استان اشاره کرد و گفت: باتوجه‌به ضرورت اجرای این طرح‌ها، نسبت به تخصیص اعتبارات ویژه برای در تسریع در اجرای این پروژه‌ها تصمیم‌گیری شد.

وی ادامه داد: در این دیدار مقرر شد معاون وزیر و مدیرعامل شرکت توسعه و ساخت زیربناهای حمل‌ونقل کشور دراسرع‌وقت از این پروژه‌ها بازدید و گزارشی از آخرین وضعیت این پروژه‌ها، تهیه کند تا دستورات لازم به‌منظور تأمین اعتبار این پروژه‌ها از سوی وزیر راه و شهرسازی، ابلاغ خواهد شود.