به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امین زارعی امام جمعه آبدان ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری بخش آبدان بر آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های اجرایی این بخش برای پشتیبانی از برنامه‌های آموزش‌وپرورش و همکاری ویژه با مدارس جهت استقبال از بهار تعلیم‌وتربیت تاکید کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر در این نشست ضمن تقدیر از تعامل سازنده مسئولین بخش آبدان، اظهار کرد: پروژه مهر نماد هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای فراهم‌سازی بستری شاداب و ایمن جهت آغاز سال تحصیلی است.

حمزه خواجه افزود: موفقیت در این پروژه نیازمند بسیج تمام امکانات محلی و همراهی دهیاران و شوراهای اسلامی است تا دغدغه‌ای برای دانش‌آموزان و فرهنگیان عزیز باقی نماند.

وی با اشاره به اهمیت نقش مدارس در توسعه فرهنگی منطقه، خواستار تسریع در رفع چالش‌های زیرساختی و زیباسازی فضاهای آموزشی بخش آبدان با همکاری مدیران اجرایی شد.

بخشدار آبدان گفت :حضور و حمایت های همه جانبه مردم از کشور درکنار اقتدار و دلاوری نیروهای مسلح دوعامل اساسی در شکست اهداف دشمن بوده است.

نشست شورای اداری بخش آبدان با محوریت برنامه‌ریزی و هماهنگی برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید («پروژه مهر») در آبدان برگزار شد.



