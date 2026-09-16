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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

هماهنگی همه‌جانبه برای اجرای باشکوه «پروژه مهر» در بخش آبدان

هماهنگی همه‌جانبه برای اجرای باشکوه «پروژه مهر» در بخش آبدان

بوشهر- مسئولان بر هماهنگی همه‌جانبه برای اجرای باشکوه «پروژه مهر» در این بخش آبدان تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امین زارعی امام جمعه آبدان ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری بخش آبدان بر آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های اجرایی این بخش برای پشتیبانی از برنامه‌های آموزش‌وپرورش و همکاری ویژه با مدارس جهت استقبال از بهار تعلیم‌وتربیت تاکید کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر در این نشست ضمن تقدیر از تعامل سازنده مسئولین بخش آبدان، اظهار کرد: پروژه مهر نماد هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای فراهم‌سازی بستری شاداب و ایمن جهت آغاز سال تحصیلی است.

حمزه خواجه افزود: موفقیت در این پروژه نیازمند بسیج تمام امکانات محلی و همراهی دهیاران و شوراهای اسلامی است تا دغدغه‌ای برای دانش‌آموزان و فرهنگیان عزیز باقی نماند.

هماهنگی همه‌جانبه برای اجرای باشکوه «پروژه مهر» در بخش آبدان

وی با اشاره به اهمیت نقش مدارس در توسعه فرهنگی منطقه، خواستار تسریع در رفع چالش‌های زیرساختی و زیباسازی فضاهای آموزشی بخش آبدان با همکاری مدیران اجرایی شد.

بخشدار آبدان گفت :حضور و حمایت های همه جانبه مردم از کشور درکنار اقتدار و دلاوری نیروهای مسلح دوعامل اساسی در شکست اهداف دشمن بوده است.

هماهنگی همه‌جانبه برای اجرای باشکوه «پروژه مهر» در بخش آبدان

نشست شورای اداری بخش آبدان با محوریت برنامه‌ریزی و هماهنگی برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید («پروژه مهر») در آبدان برگزار شد.

کد مطلب 6949032

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