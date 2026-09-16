حجتالاسلام سیدمحسن محمودی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص رزمایش بزرگ «جانفدایان ایران» اظهار کرد: این رویداد نمادی از عزم راسخ ملت در دفاع از کیان جمهوری اسلامی است و در آن، شاهد همافزایی بینظیر نیروهای مردمی بسیج، سپاه پاسداران و فراجا خواهیم بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای تهران، هدف از برگزاری این رزمایش را ارتقای ضریب امنیت پایتخت، نمایش همدلی، همافزایی و انسجام ملی در برابر هرگونه تهدید احتمالی دشمن عنوان کرد و گفت: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی سالهاست با فضاسازی رسانهای و جنگ ترکیبی، تلاش میکنند میان ملت و مسئولان شکاف ایجاد کنند و امنیت پایتخت و سایر نقاط کشور را به چالش بکشند؛ اما این رزمایش با حضور گسترده و پرشور مردم، پاسخی کوبنده به تمام این توطئههاست.
وی افزود: پیام روشن «جانفدایان ایران» به استکبار جهانی این است که صفوف مردم و نظام، مستحکمتر از همیشه است و تحت لوای پرچم جمهوری اسلامی، هیچگونه دستدرازی به خاک میهن را برنمیتابیم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای تهران در بخش دیگری از این گفتوگو، با اشاره به شرایط حساس کشور و توطئههای مستمر دشمنان تصریح کرد: دشمن با محاسبات غلط گمان میکرد میتواند انسجام ملی را دچار خلل کند؛ اما وحدت و اقتدار مضاعف نظام اسلامی، ترس را بر اندام دشمن انداخته است. حضور پرشور مردم در صحنههای مختلف، نشاندهنده پیوند عمیق ملت با آرمانهای انقلاب است.
وی به تداوم حضور ۲۰۰ شبانه مردم در میادین شهر با پرچمهای «یا لثارات الحسین» اشاره کرد و گفت: این ایستادگی مستمر، عامل بازدارنده اصلی در برابر توطئههای دشمن است. مردم با این حضور نشان دادند که در هر شرایطی، پای کار نظام ایستادهاند.
محمودی در پاسخ به این پرسش که چرا دشمنان در فضای رسانهای خود حضور مردم در میادین را بیاثر جلوه میدهند، افزود: معاندان و جبهه استکبار از ترس این حضور مردمی، چنین فضاسازی رسانهای را انجام میدهند و آن را بیاثر میخوانند؛ اما در واقعیت و در کف میدان، حضور مردم بازدارنده است.
وی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در میادین تصریح کرد: امروز این تجمعات و حضورهای شبانه را که در جایجای تهران و در جایجای کشور شاهد هستیم، وقتی حجم این حضور مردمی را میبینیم، درمییابیم که در برابر این هجمه عظیم دشمن هم در فضای مجازی و هم در فضای واقعی پیروز هستیم.
محمودی با بیان اینکه دشمن دائماً در حال برنامهریزی برای ایجاد اغتشاش است، خاطرنشان کرد: حضور مردم میتواند کمک کند تا نخست، مقتدر بمانیم؛ دوم، انسجام خود را در کل کشور حفظ کنیم؛ و در نهایت، با حضور مردمی میتوانیم یکصدا و قدرتمند در مقابل دشمن بایستیم.
وی در ادامه، با اشاره به اهمیت ارتقای ضریب امنیت در پایتخت گفت: امنیت پایتخت بهعنوان قلب تپنده کشور، اولویت غیرقابلمذاکره ماست. برگزاری این رزمایش در پایان شهریورماه، پیامی راهبردی به آنانی است که در توهمات خود، سودای تعرض به مرزهای ما را دارند. آنان باید بدانند که با تکیه بر نیروهای مخلص بسیجی و اقتدار نیروهای مسلح، کشور در بالاترین سطح از آمادگی دفاعی قرار دارد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای تهران خاطرنشان کرد: برگزاری این رزمایش یعنی اینکه ما در دفاع از امنیت و اقتدار خود با هیچکس تعارف نداریم. انسجام کنونی میان مردم، سپاه، بسیج و فراجا، سدی نفوذناپذیر در برابر هرگونه ماجراجویی دشمن است و این رزمایش، تنها بخشی از توانمندیهای نهفتهای است که در صورت هرگونه حماقت دشمن، به کار گرفته خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به وعده پیروزی جبهه حق و تأکید بر هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: این رزمایش، تمرین آمادگی برای آیندهای روشن است و دشمنان بدانند که با این روشهای نخنما، راه به جایی نخواهند برد. مسیر تحقق پیروزی هموار است و مردم ایران تا رسیدن به این قله، با استواری به مسیر خود ادامه خواهند داد. آنگونه که رهبر معظم انقلاب وعده دادند، یقین داریم که وعده ایشان، وعده الهی و وعده حق است.
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