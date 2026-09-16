قیمت گالن ۲۰ لیتری گران شد!؛ علت چیست ؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با آغاز موج جدید نوسانات در بازار مقاطع پلیمری و افزایش قیمت پایه مواد اولیه در بورس کالا، قیمت انواع ظروف پلاستیکی صنعتی به‌ویژه گالن‌های ۲۰ لیتری با جهش مواجه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات نرخ ارز، رشد هزینه‌های تولید و افزایش تقاضای صنایع شیمیایی و شوینده از دلایل اصلی این گرانی هستند.

در هفته‌های اخیر، فعالان عرصه بسته بندی صنعتی و صاحبان صنایع تولیدی شاهد تغییرات قیمتی قابل توجهی در بازار ظروف پلی‌اتیلنی بوده‌اند. در این میان، اعلام اخبار جدید مبنی بر اینکه قیمت گالن ۲۰ لیتری افزایش یافته، نگرانی‌هایی را برای مدیران خرید و تامین‌کنندگان صنایع شوینده، سموم کشاورزی و مواد شیمیایی ایجاد کرده است. بررسی‌های بازار نشان می‌دهد که خریداران برای دریافت قیمت گالن ۲۰ لیتری عمده و ثبت سفارش‌های جدید با نرخ‌های متفاوتی نسبت به ماه‌های گذشته مواجه شده‌اند.

چرا قیمت گالن ۲۰ لیتری صنعتی افزایش یافت؟

کارشناسان حوزه صنایع تکمیلی پلاستیک، سه عامل کلیدی زیر را علت اصلی این موج سنگین افزایش قیمت می‌دانند:

نوسان قیمت مواد اولیه در بورس کالا: بخش اصلی ساختار قیمت‌گذاری گالن‌های ۲۰ لیتری به قیمت مواد اولیه سنگین (HDPE) نظیر گریدهای BL۳ و ۰۰۳۵ وابسته است. با افزایش نرخ پایه بورس کالا و رقابت خریداران، هزینه تمام‌شده مواد اولیه رشد چشگیر داشته است.

افزایش هزینه‌های جانبی و قطعات تکمیلی: قیمت گالن تنها شامل بدنه پلاستیکی نیست؛ افزایش هزینه آب‌بندی، فوم، واشر، درب‌های پلمپ‌دار و هزینه‌های انرژی و نیروی انسانی مستقیم بر نرخ نهایی تاثیرگذار بوده است.

نیاز صنایع به گالن‌های وزنی و سنگین-کار: برای بسته‌بندی مواد خورنده نظیر اسیدها یا مواد شوینده صنعتی، نمی‌توان از گالن‌های سبک و کم‌کیفیت استفاده کرد. نیاز به تزریق گراماژ بالاتر (مثلاً گالن‌های ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰ گرمی) جهت قبولی در تست‌های سقوط و افت فشار، هزینه تولید را بالا برده است زیرا نرخ تولید را پایین تر میاورند اما دلایل اصلی را میتوان افزایش قیمت مواد اولیه در بوری و به موزات آن افزایش قیمت محصولات جانبی دانست.

راهکار کاهش هزینه‌های خرید عمده

در شرایط جهش قیمت‌ها، برخی مجموعه‌ها اقدام به کاهش کیفیت و استفاده از مواد ضایعاتی ناخالص می‌کنند که منجر به نشتی، پارگی در حمل‌ونقل و خسارت‌های سنگین به خریدار می‌شود. با این حال، تحلیل‌گران بازار استفاده از روش‌های جایگزین و استاندارد زیر را پیشنهاد می‌کنند:

سفارش با گراماژ دقیق (Custom Weight): کارخانجاتی که نیاز به تحمل فشار فوق‌العاده بالایی ندارند، می‌توانند بر اساس نوع ماده شیمیایی خود، گالن‌هایی با گراماژ بهینه شده سفارش دهند تا از مصرف بی‌پایان مواد اضافه جلوگیری شود.

استفاده از ترکیب‌های استاندارد گرید ۲: در مواردی که محصول نهایی اسیدی یا زیان‌بار نیست، استفاده کنترل‌شده از ترکیب مواد نو و مرغوب بازیافتی زیر نظر آزمایشگاه می‌تواند هزینه را تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

خرید مستقیم و بدون واسطه از تولیدکننده: حذف واسطه‌ها و استعلام مستقیم قیمت از کارخانه‌های دارای خطوط پیشرفته بادی (Blow Molding) باعث تعدیل هزینه‌های تامین می‌شود.

وضعیت تامین و تحویل در بازار

با وجود نوسانات قیمتی، برخی از مجموعه‌های صنعتی با مدیریت زنجیره تامین و ذخیره‌سازی مناسب مواد اولیه، اقدام به تثبیت نسبی قیمت‌ها و ارائه خدمات تولید کارمزدی با قالب مشتری کرده‌اند تا چرخه تامین مواد شیمیایی و شوینده کشور دچار توقف نشود.

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